На корабле РФ "Адмирал Левченко" находится несколько сотен экипажа

Об этом рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Горит-пылает техника враждебно. Так бывает, когда сверхдержава получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило для решения этой проблемы. Одна из установок и воспламенилась Дмитрий Плетенчук Начальник ЦСК Сил обороны Юга Украины

Также Дмитрий Плетенчук иронически добавил: «Классно у вас учения проходят, чуваки, не останавливайтесь».

Кроме того, он отметил, что там экипажа несколько сотен. Не «москва», конечно, но тоже неплохо.

Отметим, что корабль "Адмирал Левченко" был спущен на воду в 1985 году. С 1989 г. он находится в составе Северного флота РФ.

В России пылало судно М.В. Ломоносов

Судно находится на ремонте в сухом доке, на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы. Пожару предоставлен второй ранг сложности.

Экстренные службы страны оккупанта заявили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение второй палубы судна.

Для ликвидации пожара задействовано всего от всех оперативных служб 37 человек и 10 единиц техники.

Ни местные, ни государственные власти страны оккупанта не работают над своими ошибками. В мае прошлого года на теплоходе, стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, горело машинное отделение на нижней палубе. Тогда люди эвакуировались самостоятельно.