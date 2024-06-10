На российском крупном противолодочном корабле "Адмирал Левченко" начался пожар. Судно находится в Баренцевом море.
Главные тезисы
- Пожар на крупном противолодочном корабле РФ «Адмирал Левченко» в Баренцевом море создает угрозу экипажу и выносит на поверхность проблемы с обслуживанием техники.
- Ситуацию усложняет то, что Россия под санкциями не может самостоятельно ремонтировать двигатели, производимые в Николаеве, что может повлиять на их боевую готовность.
- Российский танкер "Приморье" пытался обойти санкции, тайно выгрузив нефть вблизи Сингапура, но был обнаружен и подвергнут дополнительным ограничениям со стороны США.
- Пожар на Адмирал Левченко и инцидент с танкером свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкивается российское военно-морское командование в условиях ограничений и санкций.
На корабле РФ "Адмирал Левченко" находится несколько сотен экипажа
Об этом рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.
Также Дмитрий Плетенчук иронически добавил: «Классно у вас учения проходят, чуваки, не останавливайтесь».
Кроме того, он отметил, что там экипажа несколько сотен. Не «москва», конечно, но тоже неплохо.
Отметим, что корабль "Адмирал Левченко" был спущен на воду в 1985 году. С 1989 г. он находится в составе Северного флота РФ.
В России пылало судно М.В. Ломоносов
Судно находится на ремонте в сухом доке, на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы. Пожару предоставлен второй ранг сложности.
Экстренные службы страны оккупанта заявили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение второй палубы судна.
Для ликвидации пожара задействовано всего от всех оперативных служб 37 человек и 10 единиц техники.
Ни местные, ни государственные власти страны оккупанта не работают над своими ошибками. В мае прошлого года на теплоходе, стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, горело машинное отделение на нижней палубе. Тогда люди эвакуировались самостоятельно.
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