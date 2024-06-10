В Баренцевом море загорелся противолодочный корабль РФ «Адмирал Левченко» — Плетенчук
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Баренцевом море загорелся противолодочный корабль РФ «Адмирал Левченко» — Плетенчук

Адмирал Левченко
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Источник:  online.ua

На российском крупном противолодочном корабле "Адмирал Левченко" начался пожар. Судно находится в Баренцевом море.

 

Главные тезисы

  • Пожар на крупном противолодочном корабле РФ «Адмирал Левченко» в Баренцевом море создает угрозу экипажу и выносит на поверхность проблемы с обслуживанием техники.
  • Ситуацию усложняет то, что Россия под санкциями не может самостоятельно ремонтировать двигатели, производимые в Николаеве, что может повлиять на их боевую готовность.
  • Российский танкер "Приморье" пытался обойти санкции, тайно выгрузив нефть вблизи Сингапура, но был обнаружен и подвергнут дополнительным ограничениям со стороны США.
  • Пожар на Адмирал Левченко и инцидент с танкером свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкивается российское военно-морское командование в условиях ограничений и санкций.

На корабле РФ "Адмирал Левченко" находится несколько сотен экипажа

Об этом рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Горит-пылает техника враждебно. Так бывает, когда сверхдержава получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило для решения этой проблемы. Одна из установок и воспламенилась

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Начальник ЦСК Сил обороны Юга Украины

Также Дмитрий Плетенчук иронически добавил: «Классно у вас учения проходят, чуваки, не останавливайтесь».

Кроме того, он отметил, что там экипажа несколько сотен. Не «москва», конечно, но тоже неплохо.

Отметим, что корабль "Адмирал Левченко" был спущен на воду в 1985 году. С 1989 г. он находится в составе Северного флота РФ.

В России пылало судно М.В. Ломоносов

Судно находится на ремонте в сухом доке, на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы. Пожару предоставлен второй ранг сложности.

Экстренные службы страны оккупанта заявили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение второй палубы судна.

Для ликвидации пожара задействовано всего от всех оперативных служб 37 человек и 10 единиц техники.

Ни местные, ни государственные власти страны оккупанта не работают над своими ошибками. В мае прошлого года на теплоходе, стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, горело машинное отделение на нижней палубе. Тогда люди эвакуировались самостоятельно.

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