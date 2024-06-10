У Баренцевому морі загорівся протичовновий корабель РФ «Адмірал Левченко» — Плетенчук

На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа. Судно знаходиться у Баренцевому морі.
Головні тези:
- Пожежа на великому протичовновому кораблі РФ «Адмірал Левченко» у Баренцевому морі створює загрозу для екіпажу та виносить на поверхню проблеми з обслуговуванням техніки.
- Ситуацію ускладнює те, що Росія під санкціями не може самостійно ремонтувати двигуни, вироблені у Миколаєві, що може вплинути на їхню бойову готовність.
- Російський танкер «Примор’я» намагався обійти санкції, таємно вивантаживши нафту поблизу Сінгапуру, але був виявлений і підданий додатковим обмеженням з боку США.
- Пожежа на «Адмірал Левченко» та інцидент з танкером свідчать про проблеми, з якими стикається російське військово-морське командування в умовах обмежень та санкцій.
На кораблі РФ «Адмірал Левченко» знаходиться кілька сотень екіпажу
Про це розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
Також Дмитро Плетенчук іронічно додав: «Класно у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся».
Крім цього, він зауважив, що там екіпажу кілька сотень. Не «масква», звісно, але теж непогано.
Зазначимо, корабель "Адмірал Левченко" був спущений на воду у 1985 році. З 1989 року він знаходиться у складі Північного флоту РФ.
У Росії палало судно М.В. Ломоносов
Судно знаходиться на ремонті у сухому доку, на території Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази. Пожежі надано другий ранг складності.
Екстренні служби країни окупанта заявили, що на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу відбувалося горіння другої палуби судна.
Для ліквідації пожежі задіяно загалом від усіх оперативних служб 37 осіб та 10 одиниць техніки.
Ні місцева, ні державна влада країни окупанта не працюють над своїми помилками. У травні минулого року на теплоході, що стоїть у сухому доці на території Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази флоту, горіло машинне відділення на нижній палубі. Тоді люди евакуювалися самостійно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-