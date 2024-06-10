У Баренцевому морі загорівся протичовновий корабель РФ «Адмірал Левченко» — Плетенчук

На кораблі РФ «Адмірал Левченко» знаходиться кілька сотень екіпажу

Про це розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Горить-палає техніка ворожа. Так буває, коли „свєрхдєржава“ отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала Дмитро Плетенчук Начальник ЦСК Сил оборони Півдня України

Також Дмитро Плетенчук іронічно додав: «Класно у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся».

Крім цього, він зауважив, що там екіпажу кілька сотень. Не «масква», звісно, але теж непогано.

Зазначимо, корабель "Адмірал Левченко" був спущений на воду у 1985 році. З 1989 року він знаходиться у складі Північного флоту РФ.

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Судно знаходиться на ремонті у сухому доку, на території Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази. Пожежі надано другий ранг складності.

Екстренні служби країни окупанта заявили, що на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу відбувалося горіння другої палуби судна.

Для ліквідації пожежі задіяно загалом від усіх оперативних служб 37 осіб та 10 одиниць техніки.

Ні місцева, ні державна влада країни окупанта не працюють над своїми помилками. У травні минулого року на теплоході, що стоїть у сухому доці на території Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази флоту, горіло машинне відділення на нижній палубі. Тоді люди евакуювалися самостійно.