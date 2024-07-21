В Беларуси приказали казнить работника Красного Креста

Как удалось узнать беларуским правозащитникам из организации "Вясна", Минский областной суд вынес смертный приговор 30-летнему работнику немецкого Красного Креста.

Режим Лукашенко продолжает "охоту на ведьм" в Беларуси

Речь идет о Рико Кригере — гражданине Германии. Согласно последним данным, фельдшера обвинили в "терроризме" и "наемничестве.

Следует обратить внимание на то, что суд над ним состоялся еще 24 июня.

О том, что Рико Кригера приговорили к расстрелу, правозащитникам стало известно только спустя месяц после суда.

Гражданина Германии в Беларуси обвинили сразу по 6 статьям:

наемничество;

агентурная деятельность;

террористический акт;

создание экстремистского формирования;

преднамеренное приведение в негодность транспортного средства или средства связи;

незаконные действия по огнестрельному оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.

Кроме того, сообщается, что Рико Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивании населения, дестабилизации общественного порядка".

До сих пор правозащитникам не удалось узнать, о каком именно взрыве идет речь.

Организация "Вясна" обращает внимание на то, что дело военного врача касается полка имени Кастуся Калиновского, а именно его структурного подразделения иностранного механизированного батальона "Западный".

Почему беларусы воюют за Украину

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что вдохновляет беларусов встать на защиту украинского народа непосредственно на поле боя.

По его словам, именно украинцы показали беларусскому народу, что можно выстоять против "второй армии мира", хотя и шансов на это крайне мало.

Несмотря на то, что Украина потеряла свою боеспособную армию после развала СССР, пережила оккупацию Крыма Россией и начало РФ войны на Востоке, это не сломило дух народа.