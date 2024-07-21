У Білорусі наказали стратити працівника Червоного Хреста

Як вдалося дізнатися білоруським правозахисникам з організації “Вясна”, Мінський обласний суд виніс смертний вирок 30-річному працівнику німецького Червоного Хреста.

Режим Лукашенка продовжує “полювання на відьом” у Білорусі

Йдеться про Ріко Крігера — громадянина Німеччини. Згідно з останніми даними, фельдшера звинуватили у "тероризмі" та "найманстві".

Варто звернути увагу на те, що суд над ним відбувся ще 24 червня.

Про те, що Ріко Крігера засудили до розстрілу, правозахисникам стало відомо лише майже через місяць після суду.

Громадянина Німеччини у Білорусі звинуватили одразу за 6 статтями:

найманство;

агентурна діяльність;

терористичний акт;

створення екстремістського формування;

умисне приведення в непридатність транспортного засобу чи засобу зв’язку;

незаконні дії щодо вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин.

Окрім того, наголошується, що Ріко Крігера визнали винним у "вчиненні вибуху з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякуванні населення, дестабілізації громадського порядку".

Досі правозахисниками не вдалося дізнатися, про який саме вибух йдеться.

Організація "Вясна" звертає увагу на те, що справа військового лікаря стосується полку імені Кастуся Каліновського, а саме його структурного підрозділу іноземного механізованого батальйону "Західний".

Чому білоруси воюють за Україну

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA розповів, що надихає білорусів ставати на захист українського народу безпосередньо на полі бою.

За його словами, саме українці показали білоруському народу, що можливо вистояти проти “другої армії світу”, хоча й шансів на це вкрай мало.

Попри те, що Україна втратила свою боєздатну армію після розвалу СРСР, пережила окупацію Криму Росією та початок РФ війни на Сході, це не зламало дух народу.