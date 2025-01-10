В Беларуси уже "тренируются" блокировать соцсети перед "выборами" президента

Власти Беларуси готовятся заблокировать соцсети в стране во время так называемых президентских выборов 26 января. Таким образом, там пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста.
Главные тезисы
- Попытки властей Беларуси блокировать соцсети перед президентскими выборами 26 января направлены на усложнение координации протестных акций.
- Массовые протесты в Беларуси начались после фальсификации президентских выборов в пользу Лукашенко и жестоких действий властей против участников протестов.
- Ограничения доступа к соцсетям перед выборами свидетельствуют о попытке властей затруднить организацию протестов и контроль над информацией.
- Президентские выборы в Беларуси в 2020 году не признаны ЕС свободными и справедливыми, но Лукашенко остается легитимным президентом.
- Зарегистрированы пять кандидатов на выборах, однако реальная политическая конкуренция отсутствует. Протесты продолжаются в стране.
В Беларуси попытались заблокировать соцсети
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Так, минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также наблюдаются проблемы с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.
Подобные действия белорусских провайдеров могут свидетельствовать о подготовке властей к отключению соцсетей в стране на президентских выборах 26 января. Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста.
Там напомнили, что президентские выборы в Беларуси 2020 сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результатов в пользу Александра Лукашенко.
В этом году на выборах в Беларуси зарегистрированы пять кандидатов, но реальная политическая конкуренция на них отсутствует.
Протесты в Беларуси в 2020-2021 годах
Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года.
Тогда официальные данные объявили Лукашенко "победителем" с результатом более 80% голосов, однако значительная часть общества и международные организации заявили о фальсификации выборов, обвиняя власть в масштабных нарушениях.
Ключевой оппоненткой Лукашенко была Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, на момент выборов находившегося под арестом. Из-за недопуска мужчины к участию в выборах Светлана решила выдвинуть свою кандидатуру.
Недавно стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси в очередной раз зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, назначенными на 26 января.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-