В Беларуси уже "тренируются" блокировать соцсети перед "выборами" президента

Власти Беларуси готовятся заблокировать соцсети в стране во время так называемых президентских выборов 26 января. Таким образом, там пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста.

В Беларуси попытались заблокировать соцсети

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Так, минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также наблюдаются проблемы с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.

Подобные действия белорусских провайдеров могут свидетельствовать о подготовке властей к отключению соцсетей в стране на президентских выборах 26 января. Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста.

Там напомнили, что президентские выборы в Беларуси 2020 сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результатов в пользу Александра Лукашенко.

В ЕС не признали выборы в Беларуси свободными и справедливыми, а Лукашенко — легитимным президентом. Поделиться

В этом году на выборах в Беларуси зарегистрированы пять кандидатов, но реальная политическая конкуренция на них отсутствует.

Протесты в Беларуси в 2020-2021 годах

Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года.

Тогда официальные данные объявили Лукашенко "победителем" с результатом более 80% голосов, однако значительная часть общества и международные организации заявили о фальсификации выборов, обвиняя власть в масштабных нарушениях.

Ключевой оппоненткой Лукашенко была Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, на момент выборов находившегося под арестом. Из-за недопуска мужчины к участию в выборах Светлана решила выдвинуть свою кандидатуру.

Протесты сопровождались жестокими действиями со стороны силовых структур, применявших насилие, проводили массовые аресты и пытки задержанных. Это вызвало широкий резонанс и осуждение международного сообщества. Поделиться

Недавно стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси в очередной раз зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, назначенными на 26 января.