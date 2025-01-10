У Білорусі вже "тренуються" блокувати соцмережі перед "виборами" президента
Категорія
Політика
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У Білорусі вже "тренуються" блокувати соцмережі перед "виборами" президента

Центр протидії дезінформації
Блокування соцмереж

Влада Білорусі готується заблокувати соцмережі в країні під час так званих президентських виборів 26 січня. Таким чином там намагаються ускладнити координацію під час можливих акцій протесту.

Головні тези:

  • Влада Білорусі планує заблокувати соцмережі перед президентськими виборами 26 січня для ускладнення координації протестів.
  • Центр протидії дезінформації РНБО України повідомив про спробу відключення YouTube та проблеми з доступом до Discord, Twitch, TikTok і Telegram у Білорусі.
  • Масові протести у Білорусі почалися після 2020 року через фальсифікацію виборів на користь Лукашенка та жорстокі дії з боку силовиків проти учасників протесту.
  • Президентські вибори у Білорусі 2020 року не визнані ЄС вільними та справедливими, але Лукашенка визнано легітимним президентом.
  • Обмеження доступу до інформації та соцмереж у Білорусі свідчать про спробу влади ускладнити координацію протестів перед майбутніми виборами.

У Білорусі спробували заблокувати соцмережі

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Так, минулої ночі у Білорусі на кілька годин відключили доступ до відеохостингу YouTube. Також спостерігаються проблеми з доступом до соцмереж Discord, Twitch, TikTok і Telegram.

Подібні дії білоруських провайдерів можуть свідчити про підготовку влади до відключення соцмереж у країні під час президентських виборів 26 січня. Обмеженням доступу до інформації влада Білорусі намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту.

Там нагадали, що президентські вибори в Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами через фальсифікації результатів на користь Олександра Лукашенка.

В ЄС не визнали вибори в Білорусі вільними та справедливими, а Лукашенка легітимним президентом.

Цього року на виборах у Білорусі зареєстровано п'ятеро кандидатів, але реальна політична конкуренція на них відсутня.

Протести у Білорусі у 2020-2021 роках

Масові протести у Білорусі почалися після президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року.

Тоді офіційні дані оголосили Лукашенка "переможцем" із результатом понад 80% голосів, проте значна частина суспільства і міжнародні організації заявили про фальсифікацію виборів, звинувачуючи владу у масштабних порушеннях.

Ключовою опоненткою Лукашенка була Світлана Тихановська, дружина блогера Сергія Тихановського, який на момент виборів перебував під арештом. Через недопуск чоловіка до участі у виборах Світлана вирішила висунути свою кандидатуру.

Протести супроводжувалися жорстокими діями з боку силових структур, які застосовували насильство, проводили масові арешти й тортури затриманих. Це викликало широкий резонанс і осуд міжнародної спільноти.

Нещодавно стало відомо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі вкотре зареєструвала Олександра Лукашенка кандидатом у президенти країни, які призначені на 26 січня.

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