В Белгородской области раздаются взрывы и горит электроподстанция — видео

В Старом Осколе на Белгородщине было очень громко вечером 18 января. После взрывов, вероятно, из-за прилета дронов, загорелась электрическая подстанция.
Бавовна в Старом Осколе: что известно
В Старом Осколе Белгородской области вечером 18 января после взрыва загорелась электроподстанция.
Об этом в Телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрывы в Белгороде 8 января
Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что на подлете в Белгород якобы сбили десять воздушных целей.
От обломков пострадали три человека.
В Минобороны РФ уже традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 над Белгородской областью.
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