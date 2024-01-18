В Белгородской области раздаются взрывы и горит электроподстанция — видео

В Старом Осколе на Белгородщине было очень громко вечером 18 января. После взрывов, вероятно, из-за прилета дронов, загорелась электрическая подстанция.

Бавовна в Старом Осколе: что известно

В Старом Осколе Белгородской области вечером 18 января после взрыва загорелась электроподстанция.

Об этом в Телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Старый Оскол в Белгородской области. Звуки БПЛа. Взрыв. Горит подстанция. Готовятся перенять флешмоб “блэкаут” от Крыма, – говорится в сообщении. Поделиться

Взрывы в Белгороде 8 января

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что на подлете в Белгород якобы сбили десять воздушных целей.

От обломков пострадали три человека.

В самом Белгороде в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены обломками. Поделиться

В Минобороны РФ уже традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 над Белгородской областью.

