У Старому Осколі на Белгородщині було дуже гучно ввечері 18 січня. Після вибухів, ймовірно, після прильоту дронів, загорілася електрична підстанція.
Бавовна у Старому Осколі: що відомо
У Старому Осколі Бєлгородської області вввечері 18 січня після вибуху загорілася електропідстанція.
Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вибухи у Бєлгороді 8 січня
Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.
Від уламків постраждали три людини.
У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.
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