У Старому Осколі на Белгородщині було дуже гучно ввечері 18 січня. Після вибухів, ймовірно, після прильоту дронів, загорілася електрична підстанція.

Бавовна у Старому Осколі: що відомо

У Старому Осколі Бєлгородської області вввечері 18 січня після вибуху загорілася електропідстанція.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Старий Оскол на Бєлгородщині. Звуки БПЛа. Вибух. Горить підстанція. Готуються перейняти флеш-моб “блекаут” від Криму, – йдеться у повідомленні. Поширити

Вибухи у Бєлгороді 8 січня

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.

Від уламків постраждали три людини.

У самому Бєлгороді в 2 багатоквартирних будинках вибиті вікна в квартирах, ще в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, 3 автомобілі пошкоджені уламками. Поширити

У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.

