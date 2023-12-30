Тысячи людей вышли на митинг в столице Сербии в субботу, скандируя "Воры!" и обвиняя популистские власти президента Александара Вучича в организации фальсификаций во время недавних всеобщих выборов.

В Белграде прошел многотысячный протест против фальсификации выборов

Субботняя акция протеста инициативы ProGlas из-за нарушения волеизъявления избирателей на декабрьских выборах уже завершилась.

Несколько тысяч человек прошли от фонтана Теразия в Конституционный суд, символически показывая по дороге "красные карточки" учреждениям. Перед началом акции к толпе обратились некоторые инициаторы ProGlas и политики, а коротко выступившая перед собравшимися вицепредседатель Партии свободы и справедливости Маринику Тепич поздравляли с энтузиазмом.

Ранее инициаторы ProGlas призвали всех "единогласно, спокойно и решительно сказать, что они не согласны с переписыванием избирательного волеизъявления, что они не согласны с нелепостью демократии и верховенства права и что они не согласны с рождением голой автократии в Сербии".

Эта инициатива напомнила в заявлении, что "из-за предательства избирательного волеизъявления граждан" она требует, чтобы новые парламентские и местные выборы в Сербии были проведены в течение шести месяцев после процесса фундаментального изменения избирательных условий.

Пока неизвестно, продолжит ли оппозиция свои протесты.

Почему в Белграде вспыхнули протесты

17 декабря 2023 г. в Сербии состоялись парламентские и местные выборы. Руководящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосов, оппозиционный альянс «Сербия против насилия» набрал 23,56% голосов, а Социалистическая партия Сербии – 6,56%. Оппозиция заявила о фальсификации.

Наблюдатели ОБСЕ также увидели ряд нарушений – несправедливую конкуренцию, предвзятость медиа и подкуп избирателей.

18 декабря в Сербии начались протесты с требованиями упразднить результаты выборов. Главным организатором протестов является "Сербия против насилия".

24 декабря в столице Сербии Белграде тысячи протестующих вышли на митинг с требованиями упразднить результаты парламентских и муниципальных выборов, заявляя о фальсификации.

Митингующие попытались прорваться в ратушу Белграда, где расположена избирательная комиссия. Они выломали дверь здания и бросали в нее камни. В ситуацию вмешалась полиция, применив газ и дубинки.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александра Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.