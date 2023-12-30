Тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Сербії в суботу, скандуючи "Злодії!" і звинувачуючи популістську владу президента Александара Вучича в організації фальсифікацій під час нещодавніх загальних виборів.

У Белграді пройшов багатотисячний протест проти фальсифікації виборів

Суботня акція протесту ініціативи ProGlas через порушення волевиявлення виборців на грудневих виборах вже завершилася.

Кілька тисяч людей пройшли від фонтану Теразія до Конституційного суду, символічно показуючи по дорозі "червоні картки" установам. Перед початком акції до натовпу звернулися деякі ініціатори ProGlas та політики, а віцеголову Партії свободи і справедливості Марініку Тепіч, яка коротко виступила перед присутніми, вітали з ентузіазмом.

Раніше ініціатори ProGlas закликали всіх "одноголосно, спокійно і рішуче сказати, що вони не згодні з переписуванням виборчого волевиявлення, що вони не згодні з безглуздям демократії і верховенства права, і що вони не згодні з народженням голої автократії в Сербії".

Ця ініціатива нагадала в заяві, що "через зраду виборчого волевиявлення громадян" вона вимагає, щоб нові парламентські та місцеві вибори в Сербії були проведені протягом шести місяців, після процесу фундаментальної зміни виборчих умов.

Поки невідомо чи продовжить опозиція свої протести.

Чому в Белграді спалахнули протести

17 грудня 2023 року у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» набрав 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії – 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації.

Спостерігачі ОБСЄ також побачили низку порушень – несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.

18 грудня в Сербії почалися протести із вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є «Сербія проти насильства».

24 грудня у столиці Сербії Белграді тисячі протестувальників вийшли на мітинг із вимогами скасувати результати парламентських і муніципальних виборів, заявляючи про фальсифікації.

Мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилась поліція, застосувавши газ і кийки.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александра Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.