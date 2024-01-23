В Белом доме назвали цели коварных ударов армии РФ по Украине

По информации представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, преступная армия РФ концентрирует усилия на нанесении ударов по объектам гражданской и оборонной инфраструктуры в Украине и пытается истощить украинскую ПВО.

Что известно о последних целях атак армии РФ по Украине

Кирби отметил, что в целях деморализации украинского общества военные преступники из армии РФ пытаются увеличить количество жертв среди гражданского населения.

Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что такая стратегия преступной армии РФ является частью того, что российские оккупанты пытались реализовать еще в начале зимы.

Он подчеркнул, что целью российской преступной армии является увеличение количества жертв гражданского населения Украины для деморализации.

Кирби связал учащение таких атак со стороны российских окупантов с отсутствием результатов на фронте.

Вместе с тем Кирби допускает, что войска РФ могут увеличить наступление после того, как почва станет жестче.

Также он высказался о попытках войск РФ воздушными атаками по Украине истощить системы ПВО Сил обороны, однако отметил эффективность воздушной защиты Украины.

Что известно о утреннем ракетном ударе армии РФ по Киеву

По информации директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца в комментарии для издания "Эспрессо", во время утренней ракетной атаки по Киеву преступная армия РФ выпустила по украинской столице ракету или ракету типа 48Н6ДМ в комплекс С-400.

Несколько часов назад из своих источников нашего агентства Defense Express стали известны новые подробности этой вражеской ракетной атаки. Речь идет о том, что для ударов по столице вместе с крылатыми ракетами была применена ракета или ракеты типа 48Н6ДМ в комплекс С-400, отмечает аналитик. Поделиться

Згурец подчеркнул, что ракеты такого типа российские военные преступники направляют по Украине уже в четвертый раз. Впервые ее запустили по Киеву в январе 2023 года.

По словам Згурца, 48Н6ДМ – это относительно новая ракета. Приблизительная дальность полета по баллистической траектории составляет 250 км.

Боевая часть весит 180 кг, она обломочная, не точная, но ее осколки были найдены именно в Соломенском районе. Можно предположить, что наиболее кровожадной целью врага в этом районе мог быть жд вокзал столицы, - отметил аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что украинская ПВО сбила эту ракету.