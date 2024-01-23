У Білому домі назвали цілі підступних ударів армії РФ по Україні

За інформацією представника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, злочинна армія РФ концентрує зусилля на завданні ударів по об'єктах цивільної та оборонної інфраструктури в Україні і намагається виснажити українську ППО.

Що відомо про останні цілі атак армії РФ по Україні

Кірбі зазначив, що із метою деморалізації українського суспільства військові злочинці з армії РФ намагаються збільшити кількість жертв серед цивільного населення.

Представник Ради нацбезпеки США зазначив, що така стратегія злочинної армії РФ є частиною того, що російські окупанти намагались реалізувати ще на початку зими.

Він підкреслив, що метою російської злочинної армії є збільшення кількості жертв серед цивільного населення України для деморалізації.

Кірбі пов’язав почастішання таких атак з боку російських окупантів із відсутністю результатів на фронті.

Разом з тим Кірбі допускає, що війська РФ можуть збільшити наступ після того, як ґрунт стане твердішим.

Також він висловився про спроби війск РФ повітряними атаками по Україні виснажити системи ППО Сил оборони, проте відзначив ефективність повітряного захисту України.

Що відомо про ранковий ракетний удар армії РФ по Києву

За інформацією директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця у коментарі для видання “Еспресо”, під час ранкової ракетної атаки по Києву злочинна армія РФ випустила по українській столиці ракету чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400.

Декілька годин тому з власних джерел нашій агенції Defense Express стали відомі нові подробиці цієї ворожої ракетної атаки. Йдеться про те, що для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400, - зазначає аналітик. Поширити

Згурець підкреслив, що ракети такого типу російські військові злочинці спрямовують по Україні вже вчетверте. Уперше росіяни її запустили по Києву у січні 2023 року.

За словами Згурця, 48Н6ДМ – це відносно нова ракета. Приблизна дальність польоту по балістичній траєкторії становить 250 км.

Бойова частина важить 180 кг, вона уламкова, не є точною, але її осколки були знайдені саме в Солом'янському районі. Можна припустити, що найбільш кровожерливою ціллю ворога у цьому районі міг бути залізничний вокзал столиці, - зазначив аналітик. Поширити

Він підкреслив, що українська ППО збила цю ракету.