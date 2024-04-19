Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что у президента США Джо Байдена ожидают, что после одобрения Конгрессом военная помощь сразу же начнет поступать Украине.

Сколько Украине ждать помощи от США после одобрения Конгрессом

Представитель Белого дома отметила, что Украина сразу же начнет получать военную помощь от США после одобрения дополнительного финансирования Конгрессом.

Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны за то, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь, — отметила Карин Жан-Пьер Поделиться

Она напомнила, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится захватить территорию суверенного государства.

И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова, — подчеркнула представитель Белого дома. Поделиться

Что говорят в Пентагоне

Спикер Минобороны США Пэт Райдер отметил, что ведомство готово оперативно отправить военную помощь Украине после одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта.

Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней. Пакет помощи, вероятно, будет включать в себя такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства, — подчеркнул Райдер. Поделиться

Также быстро обещают принять законопроект и в Сенате.

Палата представителей США 19 апреля проголосовала за то, чтобы вынести на свое рассмотрение законопроект о долгожданной помощи Украине.

За поддержку процедуры проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 94. Для принятия решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.