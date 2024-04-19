Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что у президента США Джо Байдена ожидают, что после одобрения Конгрессом военная помощь сразу же начнет поступать Украине.
Сколько Украине ждать помощи от США после одобрения Конгрессом
Представитель Белого дома отметила, что Украина сразу же начнет получать военную помощь от США после одобрения дополнительного финансирования Конгрессом.
Она напомнила, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится захватить территорию суверенного государства.
Что говорят в Пентагоне
Спикер Минобороны США Пэт Райдер отметил, что ведомство готово оперативно отправить военную помощь Украине после одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта.
Также быстро обещают принять законопроект и в Сенате.
Палата представителей США 19 апреля проголосовала за то, чтобы вынести на свое рассмотрение законопроект о долгожданной помощи Украине.
За поддержку процедуры проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 94. Для принятия решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-