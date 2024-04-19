У Білому домі назвали терміни відправки допомоги Україні
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У Білому домі назвали терміни відправки допомоги Україні

Джо Байден
Джерело:  Прес-служба Білого дому

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що у президента США Джо Байдена очікують, що після схвалення Конгресом військова допомога одразу ж почне надходити Україні. 

Скільки Україні чекати на допомогу від США після схвалення Конгресом

Речниця Білого дому зазначила, що Україна одразу ж почне отримувати військову допомогу від США після схвалення додаткового фінансування Конгресом.

Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу, — зазначила Карін Жан-П’єр

Вона нагадала, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне захопити територію суверенної держави.

І ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли не зупиняють тирана й диктатора. І ми не можемо дозволити, щоб історія повторилась знову, — підкреслила речниця Білого дому.

Що кажуть у Пентагоні

Речник Міноборони США Пет Райдер зазначив, що відомство готове оперативно відправити військову допомогу Україні після схвалення Конгресом відповідного законопроекту.

Так само як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів. Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби, — підкреслив Райдер.

Так само швидко обіцяють ухвалити законопроект і в Сенаті.

Палата представників США 19 квітня проголосувала за те, щоб винести на свій розгляд законопроєкт про довгоочікувану допомогу Україні.

За підтримку процедури проголосували 316 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 94. Для ухвалення рішення було достатньо простої більшості у 218 голосів.

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