Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу, — зазначила Карін Жан-П’єр