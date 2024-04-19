Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що у президента США Джо Байдена очікують, що після схвалення Конгресом військова допомога одразу ж почне надходити Україні.
Скільки Україні чекати на допомогу від США після схвалення Конгресом
Речниця Білого дому зазначила, що Україна одразу ж почне отримувати військову допомогу від США після схвалення додаткового фінансування Конгресом.
Вона нагадала, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне захопити територію суверенної держави.
Що кажуть у Пентагоні
Речник Міноборони США Пет Райдер зазначив, що відомство готове оперативно відправити військову допомогу Україні після схвалення Конгресом відповідного законопроекту.
Так само швидко обіцяють ухвалити законопроект і в Сенаті.
Палата представників США 19 квітня проголосувала за те, щоб винести на свій розгляд законопроєкт про довгоочікувану допомогу Україні.
За підтримку процедури проголосували 316 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 94. Для ухвалення рішення було достатньо простої більшості у 218 голосів.
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