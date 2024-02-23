По словам заместителя представителя Белого дома Эндрю Бейтса, отказ спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона выносить на рассмотрение проект финансирования помощи Украине в пользу России и Ирана.
В Белом доме осуждают Джонсона за отказ рассматривать проект помощи Украине
По словам представителя Белого дома, Иран активно поддерживает развязанную Россией преступную войну против Украины, поставляя в РФ собственные вооружения.
Что известно о связях Джонсона с россиянами
По информации журналистов издания Newsweek, действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, блокирующий рассмотрение проекта финансирования дополнительной помощи Украине, избирался в Конгресс при финансовой поддержке со стороны РФ.
Отмечается, что предвыборную кампанию Джонсона финансировал собственник вооруженного предприятия в российской Туле.
Джонсон провел собственную предвыборную кампанию в 2018 году, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана.
Он смог победить на выборах и попал в американский парламент в 2020 году.
При этом выяснилось, что его предвыборная кампания частично финансирована группой россиян с помощью фирмы из Техаса American Ethane.
Соучредителем American Ethane является гражданин США Джон Хоуталинг, однако 88% акций при этом принадлежали российским бизнесменам Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву.
При этом Николаев считается близким соратником кремлевского диктатора Владимира Путина.
Этот факт выяснился еще в 2018 году.
Тогда представитель Джонсона уверял, что полученные от компании American Ethane деньги вернули обратно, как только предвыборный штаб "информировали о ситуации".
Американское законодательство прямо запрещает политикам получать деньги на предвыборную кампанию от иностранцев и юридических лиц, контролируемых иностранцами.
Доказать, что Джонсон сознательно нарушил этот закон, никому не удалось. Но этот эпизод нынешнего главу Палаты представителей обвиняют до сих пор.
52-летний миллиардер Константин Николаев родился в Днепропетровске, но с молодых лет живет в России.
В настоящее время он занимается железнодорожным грузовым и портовым бизнесом.
Вместе с двумя партнерами он владеет компанией Globaltrans, крупнейшим в России частным оператором железнодорожных перевозок.
Он также является совладельцем двух патронных заводов – в Туле и Ульяновске. Эти заводы снабжали боеприпасами для российских войск во время их вторжения в Украину.
В 2019 году Forbes оценил состояние олигарха в 1,2 миллиарда долларов.
Николаев также известен тем, что финансово поддерживает Марию Бутину, гражданку России, приговоренную в США к 18 месяцам заключения в 2019 году за попытки проникновения в консервативные политические группы и влияния на внешнюю политику США в пользу России.
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