В Белом доме осудили спикера Палаты представителей за подыгрывание России
Категория
Политика
Дата публикации

В Белом доме осудили спикера Палаты представителей за подыгрывание России

Майк Джонсон
Читати українською
Источник:  Reuters

По словам заместителя представителя Белого дома Эндрю Бейтса, отказ спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона выносить на рассмотрение проект финансирования помощи Украине в пользу России и Ирана.

В Белом доме осуждают Джонсона за отказ рассматривать проект помощи Украине

По словам представителя Белого дома, Иран активно поддерживает развязанную Россией преступную войну против Украины, поставляя в РФ собственные вооружения.

Президент Байден противостоит Ирану. Но где же во всем этом обязательство спикера Джонсона не "угождать Ирану"? Нигде. В то же время его бездействие идет в пользу Путина и аятолли, - отметил представитель Белого дома.

Что известно о связях Джонсона с россиянами

По информации журналистов издания Newsweek, действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, блокирующий рассмотрение проекта финансирования дополнительной помощи Украине, избирался в Конгресс при финансовой поддержке со стороны РФ.

Отмечается, что предвыборную кампанию Джонсона финансировал собственник вооруженного предприятия в российской Туле.

Джонсон провел собственную предвыборную кампанию в 2018 году, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана.

Он смог победить на выборах и попал в американский парламент в 2020 году.

При этом выяснилось, что его предвыборная кампания частично финансирована группой россиян с помощью фирмы из Техаса American Ethane.

Соучредителем American Ethane является гражданин США Джон Хоуталинг, однако 88% акций при этом принадлежали российским бизнесменам Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву.

При этом Николаев считается близким соратником кремлевского диктатора Владимира Путина.

Этот факт выяснился еще в 2018 году.

Тогда представитель Джонсона уверял, что полученные от компании American Ethane деньги вернули обратно, как только предвыборный штаб "информировали о ситуации".

Американское законодательство прямо запрещает политикам получать деньги на предвыборную кампанию от иностранцев и юридических лиц, контролируемых иностранцами.

Доказать, что Джонсон сознательно нарушил этот закон, никому не удалось. Но этот эпизод нынешнего главу Палаты представителей обвиняют до сих пор.

52-летний миллиардер Константин Николаев родился в Днепропетровске, но с молодых лет живет в России.

В настоящее время он занимается железнодорожным грузовым и портовым бизнесом.

Вместе с двумя партнерами он владеет компанией Globaltrans, крупнейшим в России частным оператором железнодорожных перевозок.

Он также является совладельцем двух патронных заводов – в Туле и Ульяновске. Эти заводы снабжали боеприпасами для российских войск во время их вторжения в Украину.

В 2019 году Forbes оценил состояние олигарха в 1,2 миллиарда долларов.

Николаев также известен тем, что финансово поддерживает Марию Бутину, гражданку России, приговоренную в США к 18 месяцам заключения в 2019 году за попытки проникновения в консервативные политические группы и влияния на внешнюю политику США в пользу России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спикер Джонсон пока не планирует выносить на голосование законопроект о помощи Украине
Майк Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спикер Палаты представителей США Джонсон угрожает блокированием помощи Украине
Майк Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден планирует встретиться с Майком Джонсоном по вопросу помощи Украине
Джо Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?