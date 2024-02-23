За словами заступника речника Білого дому Ендрю Бейтса, відмова спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Джонсона виносити на розгляд проєкт фінансування допомоги Україні на користь Росії та Ірану.

У Білому домі засуджують Джонсона за відмову розглядати проєкт допомоги Україні

За словами представника Білого дому, Іран активно підтримує розв’язану Росією злочинну війну проти України, поставляючи до РФ власні озброєння.

Президент Байден протистоїть Ірану. Але де ж у всьому цьому зобов'язання спікера Джонсона не "догоджати Ірану"? Ніде. Натомість його бездіяльність йде на користь Путіну і аятолі, - зазначив представник Білого дому. Поширити

Що відомо про зв’язки Джонсона із росіянами

За інформацією журналістів видання Newsweek, діючий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який блокує розгляд проєкту фінансування додаткової допомоги Україні, обирався до Конгресу за фінансової підтримки з боку РФ.

Зазначається, що передвиборчу кампанію Джонсона фінансував власник збройного підприємства у російській Тулі.

Джонсон провів власну передвиборчу кампанію у 2018 році, балотуючись до Палати представників від штату Луїзіана.

Він зміг перемогти на виборах і потрапив до американського парламенту у 2020 році.

При цьому з’ясувалось, що його передвиборчу кампанію частково фінансувала група росіян за допомогою фірми з Техасу American Ethane.

Співзасновником American Ethane є громадянин США Джон Хоуталінг, однак 88% акцій при цьому належали російським бізнесменам Михайлу Юр’єву, Андрію Кунатбаєву та Костянтину Ніколаєву.

При цьому Ніколаєв вважається близьким соратником кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Цей факт з’ясувався ще у 2018 році.

Тоді представник Джонсона запевняв, що отримані від компанії American Ethane гроші повернули назад, щойно передвиборчий штаб "проінформували про ситуацію".

Американське законодавство прямо забороняє політикам отримувати гроші на передвиборчу кампанію від іноземців та юридичних осіб, яких контролюють іноземці.

Довести, що Джонсон свідомо порушив цей закон, нікому не вдалося. Але той епізод нинішньому голові Палати представників закидають досі.

52-річний мільярдер Костянтин Ніколаєв народився у Дніпропетровську, але з молодих років живе в Росії.

Зараз він займається залізничним вантажним та портовим бізнесом.

Разом з двоми партнерами він володіє компанією Globaltrans, найбільшим в Росії приватним оператором залізничних перевезень.

Він також є співвласником двох патронних заводів – у Тулі та Ульяновську. Ці заводи постачали боєприпаси для російських військ під час їхнього вторгнення в Україну.

У 2019 році Forbes оцінив статки олігарха в 1,2 мільярда доларів.

Ніколаєв також відомий тим, що фінансово підтримує Марію Бутіну, громадянку Росії, яка була засуджена в США до 18 місяців ув’язнення в 2019 році за спроби проникнення в консервативні політичні групи та впливу на зовнішню політику США на користь Росії.