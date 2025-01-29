В Белом доме отменили замораживание расходов на федеральные гранты

Бюджетный офис президента Дональда Трампа 29 января отменил приказ о замораживании расходов на федеральные гранты менее чем через два дня после того, как он вызвал массовую неразбериху и юридические вызовы по всей стране, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом.

Расходы на федеральные гранты США разморожены

Распоряжение Управления и бюджета Белого дома вечером 27 января вызвало неопределенность относительно важного финансового пути для штатов, школ и организаций, которые полагаются на триллионы долларов из Вашингтона, и заставило Белый дом с трудом объяснять, что будет, а что нет. к паузе в финансировании.

Люди, говорившие на условиях анонимности для обсуждения внутреннего руководства, подтвердили, что OMB отменил приказ в среду в двух предложениях для агентств и отделов.

Представители администрации заявили, что решение о прекращении предоставления ссуд и грантов было необходимым для обеспечения того, чтобы расходы соответствовали недавним указам Трампа.

Агентствам было приказано ответить на серию вопросов «да» или «нет» по каждой федеральной программе до 7 февраля. Среди вопросов были «пропагандирует ли эта программа гендерную идеологию?» и «пропагандирует ли эта программа или поддерживает каким-либо образом аборты?» Поделиться

Но нечетко сформулированный меморандум в сочетании с неполными ответами от Белого дома в течение дня заставил законодателей, государственных служащих и рядовых американцев пытаться понять, на какие программы повлияет приостановка. Даже временные перерывы в финансировании могут повлечь за собой освобождение или задержки предоставления государственных услуг.

Замораживание должно было вступить в силу в 17:00 28 января, но федеральный судья отложил его по крайней мере до понедельника после экстренного слушания, которое требовали некоммерческие группы, получаемые федеральными грантами. Дополнительный иск генеральных прокуроров Демократической партии также ожидает рассмотрения.

Представители администрации Трампа заявили, что программы, оказывающие прямую помощь американцам, включая Medicare, социальное страхование, студенческие ссуды и талоны на питание, не пострадают. Но иногда им было тяжело придать четкую картину.

Демократические критики порядка быстро двинулись, чтобы отпраздновать акцию.

Это важная победа для американского народа, чьи голоса были услышаны после массового давления со всех уголков этой страны — реальные люди изменили ситуацию, выражаясь», — сказала сенатор Петти Мюррей. Поделиться

Скандальное решение Трампа

Ранее стало известно, что власти США решили временно приостановить выдачу всех грантов и ссуд. Это не касалось только программ социального обеспечения или медицинского страхования.

В рамках нового приказа ведомства должны были приостановить всю деятельность, связанную с выплатой федеральной финансовой помощи.

Также не останавливалась помощь, которая предоставлялась физическим лицам.