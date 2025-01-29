У Білому домі скасували заморожування витрат на федеральні гранти

Бюджетний офіс президента Дональда Трампа 29 січня скасував наказ про заморожування витрат на федеральні гранти менш ніж через два дні після того, як він викликав масову плутанину та юридичні виклики по всій країні, за словами двох людей, знайомих із цим питанням.

Витрати на федеральні гранти США розморожено

Розпорядження Управління та бюджету Білого дому ввечері 27 січня викликало невизначеність щодо важливого фінансового шляху для штатів, шкіл та організацій, які покладаються на трильйони доларів із Вашингтона, і змусило Білий дім насилу пояснювати, що буде, а що ні. до паузи у фінансуванні.

Люди, які говорили на умовах анонімності для обговорення внутрішнього керівництва, підтвердили, що OMB скасував наказ у середу у двох реченнях для агентств і відділів.

Представники адміністрації заявили, що рішення про припинення надання позик і грантів було необхідним для забезпечення того, щоб витрати відповідали нещодавнім указам Трампа.

Агентствам було наказано відповісти на серію запитань «так» або «ні» щодо кожної федеральної програми до 7 лютого. Серед питань були «чи пропагує ця програма гендерну ідеологію?» і «чи ця програма пропагує чи підтримує якимось чином аборти?» Поширити

Але нечітко сформульований меморандум у поєднанні з неповними відповідями від Білого дому протягом дня змусив законодавців, державних службовців і пересічних американців намагатися зрозуміти, на які програми вплине призупинення. Навіть тимчасові перерви у фінансуванні можуть спричинити звільнення чи затримки надання державних послуг.

Заморожування мало набути чинності о 17:00 28 cічня, але федеральний суддя відклав його принаймні до понеділка після екстреного слухання, яке вимагали некомерційні групи, які отримують федеральні гранти. Додатковий позов генеральних прокурорів Демократичної партії також очікує на розгляд.

Представники адміністрації Трампа заявили, що програми, які надають пряму допомогу американцям, включаючи Medicare, соціальне страхування, студентські позики та талони на харчування, не постраждають. Але іноді їм було важко надати чітку картину.

Демократичні критики порядку швидко рушили, щоб відсвяткувати акцію.

Це важлива перемога для американського народу, чиї голоси були почуті після масового тиску з усіх куточків цієї країни — реальні люди змінили ситуацію, висловлюючись», — сказала сенатор Петті Мюррей. Поширити

Скандальне рішення Трампа

Раніше стало відомо, що влада США вирішила тимчасово призупинити видачу всіх грантів і позик. Це не стосувалося тільки програм соціального забезпечення або медичного страхування.

У рамках нового наказу відомства повинні були призупинити всю діяльність, яка пов'язана з виплатою федеральної фінансової допомоги.

Також не зупинялася та допомога, яка надавалася фізичним особам.