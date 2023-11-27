В Белом доме отрицают подталкивание Украины к переговорам с РФ

Представители Белого дома отрицают заявления о якобы подталкивании Украины к началу переговоров с Кремлем по урегулированию развязанной Россией преступной войны.
Что известно о позиции Белого дома по отношению к войне в Украине
По словам помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Вашингтон не проводит политику подталкивания официального Киева к переговорам с РФ по завершению войны.
Журналисты издания отмечают, что по неподтвержденной информации США планируют постепенно сокращать объемы военной помощи Украине, надеясь на дальнейшие переговоры Киева и Москвы.
Однако никто из официальных лиц США не говорил об этом публично, а наоборот, они заявили, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется - несмотря на опасения, что в следующем году в результате второго возможного президентства Дональда Трампа поддержка Украины может быть сокращена.
Что известно о проблемах с военной помощью Украины от США
Как отмечают журналисты издания Politico, скорее всего, ни украинским военным, ни российским оккупантам уже не удастся достичь широкого прорыва в конце этого года.
Авторы материала подчеркивают, что значительных военных сдвигов возможно не стоит ожидать и в следующем году, однако это не остановит ведение боевых действий, которые закончатся еще не скоро.
Западные сторонники военной помощи Украины обвиняют Белый дом в отказе предоставлять Украине надлежащие объемы всех необходимых вооружений.
По мнению американских аналитиков, очень проблематичным было решение о попытке прорыва линии обороны армии РФ на нескольких участках фронта вместо того, чтобы концентрировать силы на одном решающем ударе.
Несмотря на продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны Запада, у Москвы все еще есть время на ее стороне. Она попытается переждать и Украину, и тех, кто помогает ей. Таким образом, крайне важно, чтобы США и их союзники убедили Россию, что это не так.
И лучший способ сделать это – предложить Украине надежную гарантию безопасности, которая даст понять Москве, что она никогда не сможет завоевать остальную страну. Лидеры НАТО уже подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО". Но они не только расходятся во мнениях по поводу целесообразности и сроков предложения страны членства, но и, скорее всего, понадобятся годы, чтобы продвинуть процесс вперед.
Поэтому Вашингтону и ключевым европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине - или, по крайней мере, контролируемой ею территории - немедленной и обязательной двусторонней гарантии безопасности, чтобы преодолеть разрыв.
Такая гарантия может принимать различные формы, хотя она, скорее всего, не будет соответствовать явной гарантии, закрепленной в статье 5 НАТО.
Целью такого соглашения было бы успокоить Киев и, что немаловажно, дать сигнал Москве о том, что безопасность Украины имеет вечное значение для США и их союзников.
Война в Украине больше связана с политическим будущим страны, чем с территорией.
А предоставив Украине ощутимые гарантии безопасности, Россия поймет, что у нее никогда не будет права голоса в определении будущего Украины.
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