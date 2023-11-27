В Белом доме отрицают подталкивание Украины к переговорам с РФ

Что известно о позиции Белого дома по отношению к войне в Украине

По словам помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Вашингтон не проводит политику подталкивания официального Киева к переговорам с РФ по завершению войны.

Журналисты издания отмечают, что по неподтвержденной информации США планируют постепенно сокращать объемы военной помощи Украине, надеясь на дальнейшие переговоры Киева и Москвы.

Однако никто из официальных лиц США не говорил об этом публично, а наоборот, они заявили, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется - несмотря на опасения, что в следующем году в результате второго возможного президентства Дональда Трампа поддержка Украины может быть сокращена.

Что известно о проблемах с военной помощью Украины от США

Как отмечают журналисты издания Politico, скорее всего, ни украинским военным, ни российским оккупантам уже не удастся достичь широкого прорыва в конце этого года.

Авторы материала подчеркивают, что значительных военных сдвигов возможно не стоит ожидать и в следующем году, однако это не остановит ведение боевых действий, которые закончатся еще не скоро.

Это означает, что реальность нынешнего тупика теперь должна определять стратегию Запада по конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет себе большую часть или всю свою территорию по военному пути, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе, - говорится в материале издания. Поделиться

Западные сторонники военной помощи Украины обвиняют Белый дом в отказе предоставлять Украине надлежащие объемы всех необходимых вооружений.

Между тем, американские военные чиновники и аналитики, с которыми я разговаривал, возлагают вину на украинскую тактику и политические решения, усложнившие достижение военного прорыва. В этом они обвиняют два важных решения: во-первых, они настаивают на том, что если бы Украина более эффективно сосредоточила свои бронетанковые силы, она могла бы прорваться через плотные минные поля – даже несмотря на то, что первоначальные потери были высокими, когда силы пытались их прорвать. Но вместо этого Украина вывела свои войска и прибегла к крупномасштабным артиллерийским и ракетным ударам по российской обороне, не добившись больших успехов на местах и истощив мизерные запасы боеприпасов, отмечает один из авторов материала со ссылкой на западных аналитиков и чиновников. Поделиться

По мнению американских аналитиков, очень проблематичным было решение о попытке прорыва линии обороны армии РФ на нескольких участках фронта вместо того, чтобы концентрировать силы на одном решающем ударе.

По всей вероятности, во всех этих объяснениях есть доля правды. Вашингтону следовало бы выслать более продвинутые способности ранее; технологии, вероятно, способствуют защите на этом поле боя; а военные и политические лидеры Украины принимали решение о том, где и как воевать, что делало успех менее вероятным, говорится в материале издания. Поделиться

Несмотря на продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны Запада, у Москвы все еще есть время на ее стороне. Она попытается переждать и Украину, и тех, кто помогает ей. Таким образом, крайне важно, чтобы США и их союзники убедили Россию, что это не так.

И лучший способ сделать это – предложить Украине надежную гарантию безопасности, которая даст понять Москве, что она никогда не сможет завоевать остальную страну. Лидеры НАТО уже подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО". Но они не только расходятся во мнениях по поводу целесообразности и сроков предложения страны членства, но и, скорее всего, понадобятся годы, чтобы продвинуть процесс вперед.

Поэтому Вашингтону и ключевым европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине - или, по крайней мере, контролируемой ею территории - немедленной и обязательной двусторонней гарантии безопасности, чтобы преодолеть разрыв.

Такая гарантия может принимать различные формы, хотя она, скорее всего, не будет соответствовать явной гарантии, закрепленной в статье 5 НАТО.

Целью такого соглашения было бы успокоить Киев и, что немаловажно, дать сигнал Москве о том, что безопасность Украины имеет вечное значение для США и их союзников.

Война в Украине больше связана с политическим будущим страны, чем с территорией.

А предоставив Украине ощутимые гарантии безопасности, Россия поймет, что у нее никогда не будет права голоса в определении будущего Украины.