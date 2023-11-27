У Білому домі заперечили підштовхування України до переговорів з РФ

Що відомо про позицію Білого дому стосовно війни в Україні

За словами помічника очільника Держдепу США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Брайєна, Вашингтон не проводить політику підштовхування офіційного Києва до переговорів із РФ щодо завершення війни.

Журналісти видання зазначають, що за непідтвердженою інформацією, США планують поступово скорочувати обсяги військової допомоги Україні, сподіваючись на подальші переговори Києва і Москви.

Однак ніхто з офіційних осіб США не говорив про це публічно, а навпаки, вони заявили, що Сполучені Штати будуть підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, - попри побоювання, що наступного року внаслідок другого можливого президентства Дональда Трампа підтримка України може бути скорочена.

Що відомо про проблеми із військовою допомогою Україні від США

Як зазначають журналісти видання Politico, швидше за все ні українським військовим, ні російським окупантам вже не вдасться досягти широкого прориву наприкінці цього року.

Автори матеріалу підкреслюють, що на значні військові зрушення можливо не варто очікувати і у наступному році, однак це не зупинить ведення бойових дій, які закінчаться ще не скоро.

Це означає, що реальність нинішнього глухого кута тепер повинна визначати стратегію Заходу щодо конфлікту. І замість того, щоб розраховувати на те, що Україна поверне собі більшу частину або всю свою територію військовим шляхом, фокус повинен зміститися на забезпечення майбутнього України на Заході, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Західні прихильники військової допомоги України звинувачують Білий дім у відмові надавати Україні належні обсяги всіх необхідних озброєнь.

Тим часом, американські військові чиновники і аналітики, з якими я розмовляв, покладають провину на українську тактику і політичні рішення, які ускладнили досягнення військового прориву. У цьому вони звинувачують два важливі рішення: по-перше, вони наполягають на тому, що якби Україна більш ефективно зосередила свої бронетанкові сили, вона могла б прорватися через щільні мінні поля – навіть незважаючи на те, що початкові втрати були високими, коли сили намагалися їх прорвати. Але замість цього Україна вивела свої війська і вдалася до великомасштабних артилерійських і ракетних ударів по російській обороні, не домігшись великих успіхів на місцях і виснаживши мізерні запаси боєприпасів, - зазначає один з авторів матеріалу із посиланням на західних аналітиків та посадовців. Поширити

На думку американських аналітиків, дуже проблематичним було рішення щодо спроби прориву лінії оборони армії РФ на кількох ділянках фронту замість тог, щоб концентрувати сили на одному вирішальному ударі.

Цілком ймовірно, у всіх цих поясненнях є частка правди. Вашингтону слід було б відправити більш просунуті можливості раніше; технології, ймовірно, сприяють захисту на цьому полі бою; а військові і політичні лідери України приймали рішення про те, де і як воювати, що робило успіх менш імовірним, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Незважаючи на триваючу військову підтримку України з боку Заходу, у Москви все ще є час на її боці. Вона спробує перечекати і Україну, і тих, хто їй допомагає. Таким чином, вкрай важливо, щоб США і їх союзники переконали Росію, що насправді це не так.

І найкращий спосіб зробити це - запропонувати Україні надійну гарантію безпеки, яка дасть зрозуміти Москві, що вона ніколи не зможе завоювати решту країни. Лідери НАТО вже підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО". Але вони не тільки розходяться в думках щодо доцільності та термінів пропозиції країни членства, але й, швидше за все, знадобляться роки, щоб просунути процес вперед.

Тому Вашингтону і ключовим європейським союзникам слід розглянути можливість надання Україні - або, принаймні, території, яку вона зараз контролює - негайної і обов'язкової двосторонньої гарантії безпеки, щоб подолати розрив.

Така гарантія може приймати різні форми, хоча вона, швидше за все, не буде відповідати явній гарантії, закріпленій в статті 5 НАТО.

Метою такої угоди було б заспокоїти Київ і, що важливо, дати сигнал Москві про те, що безпека України має вічне значення для США і їх союзників.

Війна в Україні більше пов'язана з політичним майбутнім країни, ніж з територією.

А надавши Україні відчутні гарантії безпеки, Росія зрозуміє, що у неї ніколи не буде права голосу у визначенні майбутнього України.