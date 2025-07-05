В Белом доме состоится решающее сражение UFC

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что уже в следующем году решающее сражение турнира по смешанным единоборствам UFC состоится в Белом доме.
Главные тезисы
- Трамп рассчитывает, что этот бой посетит 25 тысяч зрителей.
- Он станет частью мер к 250-летию независимости США.
Что известно о неожиданном решении Трампа
С заявлением по этому поводу американский лидер выступил на митинге в Айове.
Он также пообещал, что это будет "бой чемпионов", насладиться которым смогут около 25 тысяч зрителей.
Трамп громко обратился к собравшимся на митинге и официально пригласил их на это событие:
С отдельным комментарием выступила спикер Белого дома Каролина Ливитт.
Она официально подтвердила планы американского лидера, написав в соцсети X: "Это будет ЭПИЧНЫЙ БОЙ!".
По словам главы UFC Дэйна Уайта, они с Трампом запланировали действительно "невероятные меры": некоторые профессиональные, а некоторые любительские".
Глава Белого дома утверждает, что бой UFC войдет в длинный список мероприятий, приуроченных к 250-летнему юбилею независимости США.
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