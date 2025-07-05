В Белом доме состоится решающее сражение UFC

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что уже в следующем году решающее сражение турнира по смешанным единоборствам UFC состоится в Белом доме.

Что известно о неожиданном решении Трампа

С заявлением по этому поводу американский лидер выступил на митинге в Айове.

Он также пообещал, что это будет "бой чемпионов", насладиться которым смогут около 25 тысяч зрителей.

Трамп громко обратился к собравшимся на митинге и официально пригласил их на это событие:

Здесь есть такие, кто смотрит UFC? Мы собираемся провести бой UFC. И бой этот мы собираемся провести — вы себе только представьте — на территории Белого дома. Места у нас там много. Дональд Трамп Президент США

С отдельным комментарием выступила спикер Белого дома Каролина Ливитт.

Она официально подтвердила планы американского лидера, написав в соцсети X: "Это будет ЭПИЧНЫЙ БОЙ!".

По словам главы UFC Дэйна Уайта, они с Трампом запланировали действительно "невероятные меры": некоторые профессиональные, а некоторые любительские".