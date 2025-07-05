У Білому домі відбудеться вирішальний бій UFC

Американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що вже наступного року вирішальний бій турніру зі змішаних єдиноборств UFC відбудеться в Білому домі.
Головні тези:
- Трамп розраховує, що цей бій відвідає 25 тисяч глядачів.
- Він стане частиною заходів до 250-річчя незалежності США.
Що відомо про неочікуване рішення Трампа
З заявою з цього приводу американський лідер виступив на мітингу в Айові.
Він також пообіцяв, що це буде "бій чемпіонів", насолодитися яким зможуть близько 25 тисяч осіб.
Трамп гучно звернувся до присутніх на мітингу та офіційно запросив їх на цю подію:
З окремим коментарем виступила речниця Білого дому Кароліна Лівітт.
Вона офіційно підтвердила плани американського лідера, написавши в соцмережі X: "Це буде ЕПІЧНИЙ БОЙ!".
За словами очільника UFC Дейна Вайта, вони з Трампом запланували дійсно “неймовірні заходи”: деякі професійні, а деякі аматорські".
Очільник Білого дому стверджує, що бій UFC увійде до довгого списку заходів, приурочених до 250-річного ювілею незалежності США.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-