У Білому домі відбудеться вирішальний бій UFC
Категорія
Спорт
Дата публікації

У Білому домі відбудеться вирішальний бій UFC

The White House
Що відомо про неочікуване рішення Трампа

Американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що вже наступного року вирішальний бій турніру зі змішаних єдиноборств UFC відбудеться в Білому домі.

Головні тези:

  • Трамп розраховує, що цей бій відвідає 25 тисяч глядачів.
  • Він стане частиною заходів до 250-річчя незалежності США.

Що відомо про неочікуване рішення Трампа

З заявою з цього приводу американський лідер виступив на мітингу в Айові.

Він також пообіцяв, що це буде "бій чемпіонів", насолодитися яким зможуть близько 25 тисяч осіб.

Трамп гучно звернувся до присутніх на мітингу та офіційно запросив їх на цю подію:

Тут є такі, хто дивиться UFC? Ми збираємося провести бій UFC. І бій цей ми збираємося провести — ви собі тільки уявіть — на території Білого дому. Місця у нас там багато.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

З окремим коментарем виступила речниця Білого дому Кароліна Лівітт.

Вона офіційно підтвердила плани американського лідера, написавши в соцмережі X: "Це буде ЕПІЧНИЙ БОЙ!".

За словами очільника UFC Дейна Вайта, вони з Трампом запланували дійсно “неймовірні заходи”: деякі професійні, а деякі аматорські".

Очільник Білого дому стверджує, що бій UFC увійде до довгого списку заходів, приурочених до 250-річного ювілею незалежності США.

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