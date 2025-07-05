У Білому домі відбудеться вирішальний бій UFC

Американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що вже наступного року вирішальний бій турніру зі змішаних єдиноборств UFC відбудеться в Білому домі.

Що відомо про неочікуване рішення Трампа

З заявою з цього приводу американський лідер виступив на мітингу в Айові.

Він також пообіцяв, що це буде "бій чемпіонів", насолодитися яким зможуть близько 25 тисяч осіб.

Трамп гучно звернувся до присутніх на мітингу та офіційно запросив їх на цю подію:

Тут є такі, хто дивиться UFC? Ми збираємося провести бій UFC. І бій цей ми збираємося провести — ви собі тільки уявіть — на території Білого дому. Місця у нас там багато. Дональд Трамп Президент США

З окремим коментарем виступила речниця Білого дому Кароліна Лівітт.

Вона офіційно підтвердила плани американського лідера, написавши в соцмережі X: "Це буде ЕПІЧНИЙ БОЙ!".

За словами очільника UFC Дейна Вайта, вони з Трампом запланували дійсно “неймовірні заходи”: деякі професійні, а деякі аматорські".