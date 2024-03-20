В Белом доме указали, что считают победой Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. В то же время, он не упомянул среди условий победы восстановление территориальной целостности нашего государства.

Что считают победой Украины в США

Ранее Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, на второй день после годовщины полномасштабного вторжения России заявил, что у Киева есть шанс выиграть войну. Однако победа Украины будет зависеть от действий американских конгрессменов.

В ходе брифинга Джейк Салливан решил назвать условия победы Украины в войне против российских захватчиков. Он отметил, что наше государство должно преодолеть подлых оккупантов, однако не упомянул одну чрезвычайно важную деталь.

Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с растущей экономикой не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, а также перед лицом русских атак вы внедряете инновации. Вот что значит победа, — подчеркнул советник президента США по национальной безопасности. Поделиться

Что будет решающим на поле боя

Он также отметил, что теперь это "решающее военное измерение, то есть предоставление необходимой поддержки, поставки и оружия храбрым украинским солдатам", чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя.

По его словам, по состоянию на данный момент между Соединенными Штатами и Украиной осуществляются разведывательное и экономическое сотрудничество, а также проводимая совместно дипломатия, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами.