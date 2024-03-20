У Білому домі вказали, що вважають перемогою України
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У Білому домі вказали, що вважають перемогою України

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною. Водночас він не згадав серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Що вважають перемогою України у США

Раніше Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, на другий день після річниці повномасштабного вторгнення Росії, заявив, що Київ має шанс виграти війну. Однак перемога України залежатиме від дій американських конгресменів.

Під час брифінгу Джейк Салліван вирішив назвати умови перемоги України у війні проти російських загарбників. Він наголосив на тому, що наша держава має здолати підлих окупантів, однак не згадав одну надзвичайно важливу деталь.

Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, в галузях, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога, — наголосив радник президента США з національної безпеки.

Що буде вирішальним на полі бою

Він також зазначив, що тепер це має "вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам", щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою.

За його словами, станом на зараз між Сполученими Штатами та Україною здійснюються розвідувальне та економічне співробітництво, а також дипломатію, яку проводять разом, аби працювати над демократичними реформами та економічними реформами.

Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху, — зауважив Салліван.

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