В Белом доме заявили о дополнительных вариантах помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы одобрил пакет с финансированием для Украины, а также будет искать другие варианты помощи.

В Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине

Как сообщил координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби, Соединенные Штаты будут искать дополнительные варианты помощи Украине, учитывая ситуацию в поле боя.

Он добавил, что США будут работать с союзниками по возможным вкладам.

И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который бы обеспечил одобрение запроса на дополнительное финансирование. Джон Кирби Координатор Совета национальной безопасности США

Кирби подчеркнул, что они всегда рассматривают другие возможности, которые могут использовать, но, по его словам, "какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование".

Он добавил, что сейчас "трудно сказать с уверенностью", одобрит ли Палата представителей этот проект, подчеркнув, что все зависит от спикера Палаты Майка Джонсона.

Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть достаточная двухпартийная поддержка в обеих партиях. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование? И только он может ответить на этот вопрос, – отметил Кирби. Поделиться

Что этому предшествовало

Администрация Байдена изучает возможность выделить около 200 миллионов долларов по финансированию армии Соединенных Штатов для оказания поддержки Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что и дальше считает приоритетом решения вопроса защиты границы.

По словам руководителя внешнеполитического комитета Палаты представителей, республиканца Майкла Маккола, альтернативный проект помощи Украине планируют представить уже после 22 марта.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас Украина нуждается в срочных решениях со стороны западных партнеров по получению систем ПВО.