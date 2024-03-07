У Білому домі заявили про додаткові варіанти допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти допомоги.

У Білому домі зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

Як повідомив координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі, Сполучені Штати будуть шукати додаткові варіанти допомоги Україні, враховуючи ситуацію на полі бою.

Він додав, що США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.

І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування. Джон Кірбі Координатор Ради національної безпеки США

Кірбі підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, "якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування".

Він додав, що зараз "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.

Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання, — зазначив Кірбі. Поширити

Що цьому передувало

Адміністрація Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

За словами керівника зовнішньополітичного комітету Палати представників, республіканця Майкла Маккола, альтернативний проект з допомоги Україні планують представити вже після 22 березня.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна потребує термінових рішень з боку західних партнерів щодо отримання систем ППО.