У Білому домі заявили про додаткові варіанти допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти допомоги.
У Білому домі зробили важливу заяву щодо допомоги Україні
Як повідомив координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі, Сполучені Штати будуть шукати додаткові варіанти допомоги Україні, враховуючи ситуацію на полі бою.
Він додав, що США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.
Кірбі підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, "якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування".
Він додав, що зараз "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.
Що цьому передувало
Адміністрація Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.
За словами керівника зовнішньополітичного комітету Палати представників, республіканця Майкла Маккола, альтернативний проект з допомоги Україні планують представити вже після 22 березня.
За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна потребує термінових рішень з боку західних партнерів щодо отримання систем ППО.
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