Только за минувшие сутки было зафиксировано 170 вражеских минометных и артиллерийских обстрелов в этом направлении. Это, по сравнению с предыдущими сутками, несколько меньше. Однако враг не оставляет попыток и продолжает штумировать и осуществлять активное артиллерийское и минометное влияние на город Часов Яр, — отметил Волошин.