В Белом доме заявили о поступлении в Украину вооружений из пакета помощи
Категория
Политика
Дата публикации

В Белом доме заявили о поступлении в Украину вооружений из пакета помощи

Джо Байден
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Источник:  online.ua

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, Украина уже начала получать вооружение из нового пакета помощи от США.

Украина уже получает вооружение от США в рамках нового пакета помощи

Помощь в Украине идет. Они сейчас получают эту поддержку в безопасности, — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Что известно о ситуации на фронте

По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ пытается с двух сторон окружить Времен Яр вблизи Бахмута на Донетчине.

Военный отметил, что враг активно обстреливает пригороды из артиллерии и минометов.

Волошин подчеркнул, что непосредственно на территории Временного Яра у российских окупантов нет.

В окрестностях были попытки и попытки врага обойти Часов Яр возле поселка Ивановское и Богдановка. Враг преследует цель таким образом "взять в тиски" город и обойти его по кругу. Все попытки и попытки врага подавляются нашими подразделениями. Враг отбрасывается на предыдущие позиции, где пытался проводить штурмы, — отметил Волошин.

Он подчеркнул, что российские оккупанты обстреливают город плотным артиллерийским и минометным огнем.

Только за минувшие сутки было зафиксировано 170 вражеских минометных и артиллерийских обстрелов в этом направлении. Это, по сравнению с предыдущими сутками, несколько меньше. Однако враг не оставляет попыток и продолжает штумировать и осуществлять активное артиллерийское и минометное влияние на город Часов Яр, — отметил Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что на Восточном фронте ситуация обострилась, но контролируется силами обороны.

Конечно, враг пытается увлечь стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Противник, создав значительное преимущество в силах и средствах, атакует на некоторых направлениях, имеет тактические успехи. Однако его попытки в некоторых направлениях не прибегают к успехам, — подчеркнул Волошин.

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