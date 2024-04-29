По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, Украина уже начала получать вооружение из нового пакета помощи от США.
Украина уже получает вооружение от США в рамках нового пакета помощи
Что известно о ситуации на фронте
По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ пытается с двух сторон окружить Времен Яр вблизи Бахмута на Донетчине.
Военный отметил, что враг активно обстреливает пригороды из артиллерии и минометов.
Волошин подчеркнул, что непосредственно на территории Временного Яра у российских окупантов нет.
Он подчеркнул, что российские оккупанты обстреливают город плотным артиллерийским и минометным огнем.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что на Восточном фронте ситуация обострилась, но контролируется силами обороны.
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