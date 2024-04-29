У Білому домі заявили про надходження до України озброєнь з пакету допомоги
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі заявили про надходження до України озброєнь з пакету допомоги

Джо Байден
Джерело:  online.ua

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, Україна вже почала отримувати озброєння з нового пакету допомоги від США. 

Україна вже отримує озброєння від США в рамках нового пакету допомоги

Допомога в Україну йде. Вони зараз отримують цю підтримку в безпеці, — підкреслила Карін Жан-П'єр.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ наразі намагається з двох сторін оточити Часів Яр поблизу Бахмута на Донеччині.

Військовий зазначив, що ворог активно обстрілює передмісття з артилерії та мінометів.

Волошин підкреслив, що безпосередньо на території Часового Яру російських окупантів не має.

На околицях були спроби і намагання ворога обійти Часів Яр біля селища Іванівське і Богданівка. Ворог має на меті таким чином "взяти в лещата" місто і обійти його по колу. Всі спроби і намагання ворога придушуються нашим підрозділами. Ворог відкидається на попередні позиції, де він намагався проводити штурми, — зазначив Волошин.

Він підкреслив, що російські окупанти обстрілюють місто щільним артилерійським та мінометним  вогнем.

Лише за минулу добу було зафіксовано 170 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів на цьому напрямку. Це, у порівнянні з попередньою добою, дещо менше. Проте, ворог не полишає спроб і продовжує штумувати та здійснювати активний артилерійський та мінометний вплив на місто Часів Яр, — зазначив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що на Східному фронті ситуація загострилась, але контрольована силами оборони.

Звичайно, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Противник, створивши значну перевагу в силах та засобах, атакує на деяких напрямках, має тактичні успіхи. Проте, його спроби на деяких напрямках не вдаються до успіхів, — наголосив Волошин.

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