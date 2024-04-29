За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, Україна вже почала отримувати озброєння з нового пакету допомоги від США.
Україна вже отримує озброєння від США в рамках нового пакету допомоги
Що відомо про ситуацію на фронті
За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ наразі намагається з двох сторін оточити Часів Яр поблизу Бахмута на Донеччині.
Військовий зазначив, що ворог активно обстрілює передмісття з артилерії та мінометів.
Волошин підкреслив, що безпосередньо на території Часового Яру російських окупантів не має.
Він підкреслив, що російські окупанти обстрілюють місто щільним артилерійським та мінометним вогнем.
Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що на Східному фронті ситуація загострилась, але контрольована силами оборони.
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