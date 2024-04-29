Лише за минулу добу було зафіксовано 170 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів на цьому напрямку. Це, у порівнянні з попередньою добою, дещо менше. Проте, ворог не полишає спроб і продовжує штумувати та здійснювати активний артилерійський та мінометний вплив на місто Часів Яр, — зазначив Волошин.