В Bloomberg раскрыли дальнейшие планы Путина по войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Bloomberg раскрыли дальнейшие планы Путина по войне против Украины

Путин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент России Владимир Путин полон решимости покорить Украину, делая ставку на то, что он сможет пережить западных сторонников Киева и одержать победу на поле боя, даже если российские войска продвигаются медленно.

Путин планирует войну на истощение в Украине на фоне кадровых проблем

Издание отмечает, что вдохновленный новым шестилетним сроком у власти и попыткой обвинить Киев в наиболее кровавом террористическом нападении в России за два десятилетия, Путин предан достижению своих военных целей после того, как предыдущие дипломатические контакты с США в конце прошлого года закончились ничем.

В то же время представители США заявили, что не видят признаков того, что российский президент в конце прошлого года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий и отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины.

Путин сейчас скорее всего пойдет на эскалацию. Его цель — победа, — сказал руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин.

С какими проблемами сталкивается РФ

Авторы подчеркивают, что поскольку России не хватает живой силы, необходимой для решительного прорыва, а Украине трудно снабжать своими силами боеприпасы, нет никаких признаков того, что ни одна из сторон сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.

С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов, заявив, что он не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если согласится на паузу в боях, — напоминает СМИ.

Авторы предполагают, что Кремль, возможно, готовит почву для усиления войны, включая возможную еще одну мобилизацию резервистов, даже в то время когда "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы". Тем не менее, Россия может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.

Я не верю в возможное увлечение Харькова. У Кремля не хватает сил для такой задачи, а город слишком велик. Для настоящего прорыва в этой войне России нужны гораздо лучшие коммуникационные возможности, гораздо больше высокоточного оружия и гораздо больше людей, — сказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия пытается вербовать шпионов среди украинцев — WP
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится мобилизовать 300 тыс военных — Зеленский
мобилизация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы эффектно разбили колонну бронетехники россиян — видео
МВД Украины
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?