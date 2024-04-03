В Bloomberg раскрыли дальнейшие планы Путина по войне против Украины

Президент России Владимир Путин полон решимости покорить Украину, делая ставку на то, что он сможет пережить западных сторонников Киева и одержать победу на поле боя, даже если российские войска продвигаются медленно.

Путин планирует войну на истощение в Украине на фоне кадровых проблем

Издание отмечает, что вдохновленный новым шестилетним сроком у власти и попыткой обвинить Киев в наиболее кровавом террористическом нападении в России за два десятилетия, Путин предан достижению своих военных целей после того, как предыдущие дипломатические контакты с США в конце прошлого года закончились ничем.

В то же время представители США заявили, что не видят признаков того, что российский президент в конце прошлого года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий и отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины.

Путин сейчас скорее всего пойдет на эскалацию. Его цель — победа, — сказал руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин. Поделиться

С какими проблемами сталкивается РФ

Авторы подчеркивают, что поскольку России не хватает живой силы, необходимой для решительного прорыва, а Украине трудно снабжать своими силами боеприпасы, нет никаких признаков того, что ни одна из сторон сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.

С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов, заявив, что он не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если согласится на паузу в боях, — напоминает СМИ. Поделиться

Авторы предполагают, что Кремль, возможно, готовит почву для усиления войны, включая возможную еще одну мобилизацию резервистов, даже в то время когда "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы". Тем не менее, Россия может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.