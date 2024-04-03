В Bloomberg розкрили подальші плани Путіна щодо війни проти України
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В Bloomberg розкрили подальші плани Путіна щодо війни проти України

Путін
Джерело:  Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін сповнений рішучості підкорити Україну, роблячи ставку на те, що він зможе пережити західних прихильників Києва та здобути перемогу на полі бою, навіть якщо російські війська просуваються повільно.

Путін планує війну на виснаження в Україні на тлі кадрових проблем

Видання зазначає, що натхненний новим шестирічним терміном при владі та намаганням звинуватити Київ у найбільш кривавому терористичному нападі в Росії за два десятиліття, Путін відданий досягненню своїх військових цілей після того, як попередні дипломатичні контакти зі США наприкінці минулого року закінчилися нічим.

Водночас представники США заявили, що не бачать ознак того, що російський президент наприкінці минулого року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій, і відкинули ідею переговорів про припинення вогню без участі України.

Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію. Його мета — перемога, — сказав керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін.

З якими проблемами стикається РФ

Автори підкресюють, що оскільки Росії не вистачає живої сили, необхідної для рішучого прориву, а Україні важко постачати своїм силам боєприпаси, немає жодних ознак того, що жодна зі сторін зможе ближчим часом припинить бойові дії.

З моменту перемоги на виборах минулого місяця Путін посилив ракетні обстріли українських міст, заявивши, що він не зацікавлений у тому, щоб дати Україні та її союзникам час на переозброєння, якщо він погодиться на паузу в боях, — нагадує ЗМІ.

Автори припускають, що Кремль, можливо, готує ґрунт для посилення війни, включно з можливою ще однією мобілізацією резервістів, навіть у той час коли "економіка Росії під час війни вже бореться з нестачею робочої сили". Тим не менш, Росія наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Харків.

Я не вірю в можливе захоплення Харкова. У Кремля не вистачає сил для такого завдання, а місто занадто велике. Для справжнього прориву у цій війні Росії потрібні набагато кращі комунікаційні можливості, набагато більше високоточної зброї і набагато більше людей, — сказав керівник Центру аналізу стратегій і технологій московського оборонного аналітичного центру Руслан Пухов.

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