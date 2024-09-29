В Болгарии главная пророссийская партия занимает второе место перед выборами

Пророссийская ультраправая партия "Возрождение" в Болгарии может занять второе место на парламентских выборах. Они намечены на 27 октября.

Сколько голосов набирает пророссийская партия "Возрождение"

Как отмечает Balkan Insight, такие прогнозы основываются на результатах опроса социологического агентства Trend.

Правоцентристская партия ГЕРБ, по данным опроса, имеет шансы снова стать лидером, получив 24,8% голосов. За ней следуют "Возрождение" с 15,6% и реформистский альянс "Мы продолжаем изменения/Демократическая Болгария" с 15,1%, которые являлись частью последних краткосрочных коалиционных правительств.

В новом парламенте ожидается присутствие Болгарской социалистической партии (6,9%), "Есть такой народ" (6,9%), а также двух новых политических партий, возникших после раскола Движения за права и свободы (РПС), традиционно получающего поддержку от этнических турок: "Альянс за права и свободы" (8,5%) и "РПС — Новое начало" (5,8%).

Данные другого опроса от Alpha Research показывают, что альянс ХДС/ДБ незначительно опережает "Возрождение" — всего на 0,2%. Это свидетельствует о том, что второе место на выборах станет предметом соревнований между проевропейскими и антиевропейскими силами Болгарии.

По данным Alpha Research, явка на выборах может быть низкой: только 30-31% избирателей планируют голосовать, в то время как обычно она составляет 38%. На июньских выборах приняли участие 33,7% избирателей.

Что известно о пророссийской партии "Возрождение"

Партия "Возрождение" постепенно обрела популярность после прохождения в парламент с 4,86% голосов в ноябре 2021 года. Ее популярность выросла благодаря антивакцинной и пророссийской риторике.

"Возрождение" также было причастно к нескольким скандалам, в том числе из-за принятия закона, запрещающего "пропаганду" нетрадиционной сексуальной ориентации в образовании.

Отметим, что партия "Возрождение" выступает за выход Болгарии из Европейского Союза и вступление в БРИКС, где Россия оказывает значительное влияние.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, и с этого времени страна провела уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние выборы, прошедшие в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.