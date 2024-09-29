У Болгарії головна проросійська партія посідає друге місце перед виборами

Проросійська ультраправа партія "Відродження" у Болгарії може зайняти друге місце на парламентських виборах. Вони заплановані на 27 жовтня.

Скільки голосів набирає проросійська партія "Відродження"

Як зазначає Balkan Insight, такі прогнози ґрунтуються на результатах опитування соціологічного агентства Trend.

Правоцентристська партія ГЄРБ, за даними опитування, має шанси знову стати лідером, здобувши 24,8% голосів. За нею йдуть "Відродження" з 15,6% і реформістський альянс "Ми продовжуємо зміни/Демократична Болгарія" з 15,1%, які були частиною останніх короткострокових коаліційних урядів.

У новому парламенті очікується присутність Болгарської соціалістичної партії (6,9%), "Є такий народ" (6,9%), а також двох нових політичних партій, що виникли після розколу Руху за права і свободи (РПС), який традиційно отримує підтримку від етнічних турків: "Альянс за права і свободи" (8,5%) та "РПС — Новий початок" (5,8%).

Дані іншого опитування від Alpha Research показують, що альянс ХДС/ДБ незначно випереджає "Відродження" — лише на 0,2%. Це свідчить про те, що друге місце на виборах буде предметом змагання між проєвропейськими та антиєвропейськими силами Болгарії.

За даними Alpha Research, явка на виборах може бути низькою: лише 30-31% виборців планують голосувати, тоді як зазвичай вона становить 38%. На червневих виборах участь взяли 33,7% виборців.

Що відомо про проросійську партію “Відродження”

Партія "Відродження" поступово здобула популярність після проходження до парламенту з 4,86% голосів у листопаді 2021 року. Її популярність зросла завдяки антивакцинній і проросійській риториці.

"Відродження" також була причетна до кількох скандалів, зокрема через прийняття закону, що забороняє "пропаганду" нетрадиційної сексуальної орієнтації в освіті.

Зазначимо, що партія "Відродження" виступає за вихід Болгарії з Європейського Союзу та вступ до БРІКС, де Росія має значний вплив.

Політична криза в Болгарії триває з 2021 року, і з того часу країна провела вже шість дострокових парламентських виборів. Останні вибори, що відбулися в червні 2024 року, не змогли привести до формування постійного уряду.