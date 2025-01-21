В Бразилии мужчина по имени Карлос и его дочь могли бы попасть под колеса автомобиля и, вероятно, погибнуть, если бы непосредственно перед инцидентом не увидели на земле монету и не наклонились, чтобы поднять ее.

Что известно о невероятном спасении благодаря монете.

Видео из камеры наблюдения демонстрирует , как Карлос вместе с дочерью выходит из магазина и уже на тротуаре обращает внимание на лежавшую на Земле монету.

В тот момент, когда он наклоняется, чтобы подобрать монету, мимо них на большой скорости пролетает автомобиль.

Если бы муж и его дочь не заметили монету и продолжили двигаться, попали бы под колеса автомобиля и погибли.

Отец схватил девочку, прежде чем он и другие люди подбежали к машине, чтобы проверить, что с водителем. Сообщается, что водитель свернул в сторону, чтобы избежать наезда на мотоциклиста, но не справился с управлением.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Это было дело нескольких секунд. Если бы мы не остановились, чтобы забрать монету, нас бы здесь не было, — объясняет Карлос. Поделиться