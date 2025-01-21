В Бразилии мужчина по имени Карлос и его дочь могли бы попасть под колеса автомобиля и, вероятно, погибнуть, если бы непосредственно перед инцидентом не увидели на земле монету и не наклонились, чтобы поднять ее.
Главные тезисы
- Отец и дочь избежали аварии благодаря тому, что заметили и подобрали монету на дороге.
- Уровень смертности в ДТП в Бразилии один из самых высоких в Латинской Америке, составляя 19,7 случаев на 100 тысяч населения.
- Монета на тротуаре привлекла внимание отца, который успел захватить дочь, избежав наезда автомобиля.
- Водитель автомобиля не справился с управлением из-за маневра по избежанию наезда на мотоциклиста.
- Благодаря остановке за монетой, отец и дочь избежали столкновения и потенциальной гибели.
Что известно о невероятном спасении благодаря монете.
Видео из камеры наблюдения демонстрирует , как Карлос вместе с дочерью выходит из магазина и уже на тротуаре обращает внимание на лежавшую на Земле монету.
В тот момент, когда он наклоняется, чтобы подобрать монету, мимо них на большой скорости пролетает автомобиль.
Если бы муж и его дочь не заметили монету и продолжили двигаться, попали бы под колеса автомобиля и погибли.
Отец схватил девочку, прежде чем он и другие люди подбежали к машине, чтобы проверить, что с водителем. Сообщается, что водитель свернул в сторону, чтобы избежать наезда на мотоциклиста, но не справился с управлением.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Что известно об уровне смертности в результате ДТП в Бразилии
Уровень смертности в результате ДТП в Бразилии составляет 19,7 случаев на 100 тыс населения. Этот показатель является одним из самых высоких в Латинской Америке.
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