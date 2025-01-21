В Бразилии монета спасла жизнь отцу и его дочери — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Бразилии монета спасла жизнь отцу и его дочери — видео

Бразильские монеты
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Источник:  online.ua

В Бразилии мужчина по имени Карлос и его дочь могли бы попасть под колеса автомобиля и, вероятно, погибнуть, если бы непосредственно перед инцидентом не увидели на земле монету и не наклонились, чтобы поднять ее.

Главные тезисы

  • Отец и дочь избежали аварии благодаря тому, что заметили и подобрали монету на дороге.
  • Уровень смертности в ДТП в Бразилии один из самых высоких в Латинской Америке, составляя 19,7 случаев на 100 тысяч населения.
  • Монета на тротуаре привлекла внимание отца, который успел захватить дочь, избежав наезда автомобиля.
  • Водитель автомобиля не справился с управлением из-за маневра по избежанию наезда на мотоциклиста.
  • Благодаря остановке за монетой, отец и дочь избежали столкновения и потенциальной гибели.

Что известно о невероятном спасении благодаря монете.

Видео из камеры наблюдения демонстрирует , как Карлос вместе с дочерью выходит из магазина и уже на тротуаре обращает внимание на лежавшую на Земле монету.

В тот момент, когда он наклоняется, чтобы подобрать монету, мимо них на большой скорости пролетает автомобиль.

Если бы муж и его дочь не заметили монету и продолжили двигаться, попали бы под колеса автомобиля и погибли.

Отец схватил девочку, прежде чем он и другие люди подбежали к машине, чтобы проверить, что с водителем. Сообщается, что водитель свернул в сторону, чтобы избежать наезда на мотоциклиста, но не справился с управлением.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Что известно об уровне смертности в результате ДТП в Бразилии

Это было дело нескольких секунд. Если бы мы не остановились, чтобы забрать монету, нас бы здесь не было, — объясняет Карлос.

Уровень смертности в результате ДТП в Бразилии составляет 19,7 случаев на 100 тыс населения. Этот показатель является одним из самых высоких в Латинской Америке.

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