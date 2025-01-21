У Бразилії чоловік на ім'я Карлос та його донька могли б потрапити під колеса автомобіля і, ймовірно, загинути, якби безпосередньо перед інцидентом не побачили на землі монету і не нахилились аби підняти її.

Що відомо про неймовірний порятунок завдякі монеті

Відео з камери спостереження демонструє, як Карлос разом з донькою виходить з магазину і вже на тротуарі звертає увагу на монету, яка лежала на Землі.

У той момент, коли він нахиляється, аби підібрати монету, повз них на великій швидкості пролітає автівка.

Якби чоловік та його донька не помітили монету і продовжили б рухатись, то потрапили б під колеса автомобілю і загинули.

Батько схопив дівчинку, перш ніж він та інші люди підбігли до машини, щоб перевірити, що з водієм. Повідомляється, що водій звернув убік, щоб уникнути наїзду на мотоцикліста, але не впорався з керуванням.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Це була справа декількох секунд. Якби ми не зупинилися, щоб забрати монету, нас би тут не було, — пояснює Карлос. Поширити