У Бразилії монета врятувала життя батьку та його донці — відео
Категорія
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У Бразилії монета врятувала життя батьку та його донці — відео

Бразильські монети
Джерело:  online.ua

У Бразилії чоловік на ім'я Карлос та його донька могли б потрапити під колеса автомобіля і, ймовірно, загинути, якби безпосередньо перед інцидентом не побачили на землі монету і не нахилились аби підняти її. 

Головні тези:

  • У Бразилії батько з донькою уникнули трагедії, помітивши монету перед інцидентом з автомобілем.
  • Відео з камери спостереження зафіксувало момент порятунку, автомобіль промчав повз них, коли вони нахилились підібрати монету.
  • Рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії є одним із найвищих у Латинській Америці, становлячи 19,7 випадків на 100 тисяч населення.

Що відомо про неймовірний порятунок завдякі монеті

Відео з камери спостереження демонструє, як Карлос разом з донькою виходить з магазину і вже на тротуарі звертає увагу на монету, яка лежала на Землі.

У той момент, коли він нахиляється, аби підібрати монету, повз них на великій швидкості пролітає автівка.

Якби чоловік та його донька не помітили монету і продовжили б рухатись, то потрапили б під колеса автомобілю і загинули.

Батько схопив дівчинку, перш ніж він та інші люди підбігли до машини, щоб перевірити, що з водієм. Повідомляється, що водій звернув убік, щоб уникнути наїзду на мотоцикліста, але не впорався з керуванням.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії

Це була справа декількох секунд. Якби ми не зупинилися, щоб забрати монету, нас би тут не було, — пояснює Карлос.

Рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії становить 19,7 випадків на 100  тис населення. Цей показник є одним із найвищих у Латинській Америці. Для порівняння, в Аргентині цей показник становить 14 смертей на 100  тис населення.

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