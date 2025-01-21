У Бразилії чоловік на ім'я Карлос та його донька могли б потрапити під колеса автомобіля і, ймовірно, загинути, якби безпосередньо перед інцидентом не побачили на землі монету і не нахилились аби підняти її.
Головні тези:
- У Бразилії батько з донькою уникнули трагедії, помітивши монету перед інцидентом з автомобілем.
- Відео з камери спостереження зафіксувало момент порятунку, автомобіль промчав повз них, коли вони нахилились підібрати монету.
- Рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії є одним із найвищих у Латинській Америці, становлячи 19,7 випадків на 100 тисяч населення.
Що відомо про неймовірний порятунок завдякі монеті
Відео з камери спостереження демонструє, як Карлос разом з донькою виходить з магазину і вже на тротуарі звертає увагу на монету, яка лежала на Землі.
У той момент, коли він нахиляється, аби підібрати монету, повз них на великій швидкості пролітає автівка.
Якби чоловік та його донька не помітили монету і продовжили б рухатись, то потрапили б під колеса автомобілю і загинули.
Батько схопив дівчинку, перш ніж він та інші люди підбігли до машини, щоб перевірити, що з водієм. Повідомляється, що водій звернув убік, щоб уникнути наїзду на мотоцикліста, але не впорався з керуванням.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Що відомо про рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії
Рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії становить 19,7 випадків на 100 тис населення. Цей показник є одним із найвищих у Латинській Америці. Для порівняння, в Аргентині цей показник становить 14 смертей на 100 тис населення.
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