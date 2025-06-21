В Бразилии воздушный шар загорелся и упал во время полета с пассажирами — видео

В Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся и упал воздушный шар с 21 человеком на борту.

В Бразилии воздушный шар загорелся и упал во время полета

Инцидент произошел утром 21 июня в регионе Прая-Гранде — южном районе штата Санта-Катарина, известном как бразильская Каппадокия, популярном месте для полетов на воздушном шаре.

По предварительным данным правительства штата, в корзине воздушного шара находился 21 человек. После возгорания она упала на землю — горящая корзина разбилась на обочине автомагистрали SC-108, недалеко от сельской местности и одного из местных медицинских центров.

В результате трагедии погибли восемь человек: четверо из них получили смертельные ожоги еще в корзине, остальные погибли во время падения. Еще 13 получили ранения. В частности, среди пострадавших некоторые получили серьезные травмы — по меньшей мере пятеро были доставлены в больницу Носса-Сеньора-де-Фатима в центре Прая-Гранде.

Спасательную операцию производили пожарная служба и служба скорой помощи SAMU. Местные больницы мобилизовали дополнительный персонал для обеспечения помощи всем пострадавшим.

Шар принадлежал компании Sobrevoar, имеющей необходимые лицензии на совершение полетов в регионе. Поделиться

Предварительная информация, полученная полицией из показаний выжившего пилота, указывает на то, что возгорание началось в корзине аэростата — вероятно, из-за неисправности паяльной лампы. Последующие причины трагедии продолжает расследовать Гражданская полиция.

Видео, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают вспыхнувшее пламя и распространившееся на корзину пули и пассажиров, в отчаянии выпрыгивавших вниз.

Губернатор штата Санта-Катарина Жоржинье Мелло создал целевую группу для помощи пострадавшим и расследования обстоятельств трагедии.