У Бразилії повітряна куля загорілася та впала під час політу з пасажирами — відео

У Бразилії сталася масштабна авіаційна трагедія. У місті Прая-Гранде загорілася і впала повітряна куля з 21 людиною на борту.

У Бразилії повітряна куля загорілася та впала під час політу

Інцидент стався вранці 21 червня у регіоні Прая-Гранде — південному районі штату Санта-Катарина, відомому як "бразильська Каппадокія", популярному місці для польотів на повітряній кулі.

За попередніми даними уряду штату, у кошику повітряної кулі перебувала 21 особа. Після займання вона впала на землю — палаючий кошик розбився на узбіччі автомагістралі SC-108, неподалік сільської місцевості та одного з місцевих медичних центрів.

У результаті трагедії загинуло вісім людей: четверо з них отримали смертельні опіки ще в кошику, решта — загинули під час падіння. Ще 13 отримали поранено. Зокрема серед постраждалих деякі отримали серйозні травми — щонайменше п’ятеро були доставлені до лікарні Носса-Сеньора-де-Фатіма у центрі Прая-Гранде.

Рятувальну операцію проводили пожежна служба та служба швидкої допомоги SAMU. Місцеві лікарні мобілізували додатковий персонал, щоб забезпечити допомогу всім постраждалим.

Куля належала компанії Sobrevoar, яка має необхідні ліцензії на здійснення польотів у регіоні. Поширити

Попередня інформація, отримана поліцією зі свідчень пілота, який вижив, вказує на те, що займання почалося в кошику аеростата — ймовірно, через несправність паяльної лампи. Подальші причини трагедії продовжує розслідувати Цивільна поліція.

Відео, які поширюють очевидці в соцмережах, показують полум’я, що спалахнуло і поширилось на кошик кулі та пасажирів, які в розпачі вистрибували вниз.

Губернатор штату Санта-Катарина Жоржиньйо Мелло створив цільову групу для допомоги постраждалим та розслідування обставин трагедії.