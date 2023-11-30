В Брянске заявили об атаке БпЛА на склад с "шахедами" — видео

В российском Брянске вечером 29 ноября прогремел взрыв. По данным местных, беспилотники атаковали состав с ударными беспилотниками "Шахед", или "Герань-2", как их называют в РФ.
Взрывы в Брянске 29 ноября
Брянские Телеграмм-каналы сообщают, что за атакой стоят якобы украинские беспилотники.
Что известно о взрывах в России
26 ноября беспилотники попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области. Традиционно россияне заявляют о сбитии всех дронов. Первый из них якобы был сбит около 9:00 утра в Заднепровском районе Смоленска.
24 ноября неизвестные беспилотники якобы попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.
26 ноября в Челябинске вспыхнул масштабный пожар на местном тракторном заводе, производящем двигатели для танков армии РФ.
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