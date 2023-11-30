У Брянську заявили про атаку БпЛА на склад із "шахедами" — відео
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У Брянську заявили про атаку БпЛА на склад із "шахедами" — відео

Вибух
Джерело:  online.ua

У російському Брянську ввечері 29 листопада прогримів вибух. За даними місцевих, безпілотники атакували склад з ударними безпілотниками "Шахед", або ж "Герань-2", як їх називають в РФ.

Вибухи у Брянську 29 листопада

Брянські Телеграм-канали повідомляють, що за атакою стоять нібито українські безпілотники.

У Брянську близько 18:12 стався приліт за складом безпілотників "Герань-2. Жителі міста почули вибухи в районі телецентру. Попередньо склад атакували українські безпілотники. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються.

Що відомо про вибухи в Росії

26 листопада безпілотники спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області. Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.

24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.

26 листопада у Челябінську спалахнула масштабна пожежа на місцевому тракторному заводі, який виробляє двигуни для танків армїі РФ.

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