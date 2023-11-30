У Брянську заявили про атаку БпЛА на склад із "шахедами" — відео

У російському Брянську ввечері 29 листопада прогримів вибух. За даними місцевих, безпілотники атакували склад з ударними безпілотниками "Шахед", або ж "Герань-2", як їх називають в РФ.
Вибухи у Брянську 29 листопада
Брянські Телеграм-канали повідомляють, що за атакою стоять нібито українські безпілотники.
Що відомо про вибухи в Росії
26 листопада безпілотники спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області. Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.
24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.
26 листопада у Челябінську спалахнула масштабна пожежа на місцевому тракторному заводі, який виробляє двигуни для танків армїі РФ.
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