В Британии раскрыли содержание пакета поддержки ПВО Украины на 600 млн фунтов

Британия в рамках пакета военной помощи Украине на 600 млн. фунтов стерлингов поможет укрепить украинскую противовоздушную оборону на зимний период.

Об этом 17 декабря сообщило Министерство обороны Великобритании.

В рамках пакета военной помощи Британия уже поставила в Украину более 1000 ракет и более 250 тысяч боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Также Британия оказывает Украине долгосрочную поддержку, приобретя в Эстонии более двадцати дистанционно управляемых противодроновых турелей, которые будут поставлены в 2026 году.

Эти новые системы, разработанные специально для борьбы с атакующими дронами типа Shahed в больших масштабах и по более низкой стоимости, составляют важную часть будущих оборонных возможностей Украины.

Также британская сторона объявила о передаче пяти систем противовоздушной обороны RAVEN, о которых было объявлено летом, и последующих поставках систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK.