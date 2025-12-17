В Британии раскрыли содержание пакета поддержки ПВО Украины на 600 млн фунтов

Британия в рамках пакета военной помощи Украине на 600 млн. фунтов стерлингов поможет укрепить украинскую противовоздушную оборону на зимний период.
Главные тезисы
- Британия выделает 600 млн фунтов на укрепление украинской противовоздушной обороны на зимний период.
- Пакет включает более 1000 ракет и 250 тысяч боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
- Украина получит доступ к новым системам противодроновых турелей для эффективной борьбы с дронами типа Shahed.
Британия предоставила Украине пакет поддержки ПВО
Об этом 17 декабря сообщило Министерство обороны Великобритании.
В рамках пакета военной помощи Британия уже поставила в Украину более 1000 ракет и более 250 тысяч боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
Также Британия оказывает Украине долгосрочную поддержку, приобретя в Эстонии более двадцати дистанционно управляемых противодроновых турелей, которые будут поставлены в 2026 году.
Также британская сторона объявила о передаче пяти систем противовоздушной обороны RAVEN, о которых было объявлено летом, и последующих поставках систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK.
Напомним, на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") во вторник министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о крупнейшей годовой инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-