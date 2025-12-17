В Британии раскрыли содержание пакета поддержки ПВО Украины на 600 млн фунтов
В Британии раскрыли содержание пакета поддержки ПВО Украины на 600 млн фунтов

Минобороны Британии
RAVEN
Британия в рамках пакета военной помощи Украине на 600 млн. фунтов стерлингов поможет укрепить украинскую противовоздушную оборону на зимний период.

Главные тезисы

  • Британия выделает 600 млн фунтов на укрепление украинской противовоздушной обороны на зимний период.
  • Пакет включает более 1000 ракет и 250 тысяч боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
  • Украина получит доступ к новым системам противодроновых турелей для эффективной борьбы с дронами типа Shahed.

Британия предоставила Украине пакет поддержки ПВО

Об этом 17 декабря сообщило Министерство обороны Великобритании.

В рамках пакета военной помощи Британия уже поставила в Украину более 1000 ракет и более 250 тысяч боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Также Британия оказывает Украине долгосрочную поддержку, приобретя в Эстонии более двадцати дистанционно управляемых противодроновых турелей, которые будут поставлены в 2026 году.

Эти новые системы, разработанные специально для борьбы с атакующими дронами типа Shahed в больших масштабах и по более низкой стоимости, составляют важную часть будущих оборонных возможностей Украины.

Также британская сторона объявила о передаче пяти систем противовоздушной обороны RAVEN, о которых было объявлено летом, и последующих поставках систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK.

Напомним, на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") во вторник министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о крупнейшей годовой инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

