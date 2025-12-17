У Британії розкрили вміст пакета підтримки ППО України на 600 млн фунтів

Британія у межах пакета військової допомоги Україні на 600 млн фунтів стерлінгів допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону на зимовий період.
Головні тези:
- Британія надає великий пакет допомоги Україні у розмірі 600 млн фунтів для зміцнення протиповітряної оборони.
- У складі пакета вже поставлено понад 1000 ракет та 250 тисяч боєприпасів для систем протиповітряній обороні.
- Доступ до нових систем протидронових турелей допоможе Україні боротися з дронами типу Shahed більш ефективно.
Британія надала Україні пакет підтримки ППО
Про це 17 грудня повідомило Міністерство оборони Британії.
Зазначається, що у межах пакета військової допомоги Британія вже поставила в Україну понад 1000 ракет та понад 250 тисяч боєприпасів для систем протиповітряної оборони.
Також Британія надає Україні довгострокову підтримку, придбавши в Естонії понад двадцять дистанційно керованих протидронових турелей, які будуть поставлені в 2026 році.
Також британська сторона оголосила про передання п'яти систем протиповітряної оборони RAVEN, про які було оголошено влітку, та подальше постачання систем протиповітряної оборони GRAVEHAWK.
Нагадаємо, на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у вівторок міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-