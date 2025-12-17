У Британії розкрили вміст пакета підтримки ППО України на 600 млн фунтів

Британія у межах пакета військової допомоги Україні на 600 млн фунтів стерлінгів допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону на зимовий період.

Британія надала Україні пакет підтримки ППО

Про це 17 грудня повідомило Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що у межах пакета військової допомоги Британія вже поставила в Україну понад 1000 ракет та понад 250 тисяч боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

Також Британія надає Україні довгострокову підтримку, придбавши в Естонії понад двадцять дистанційно керованих протидронових турелей, які будуть поставлені в 2026 році.

Ці нові системи, розроблені спеціально для боротьби з атакувальними дронами типу Shahed у великих масштабах і за нижчою вартістю, становлять важливу частину майбутніх оборонних можливостей України.

Також британська сторона оголосила про передання п'яти систем протиповітряної оборони RAVEN, про які було оголошено влітку, та подальше постачання систем протиповітряної оборони GRAVEHAWK.