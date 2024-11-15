В Британии стартовал проект "Украина на экране"

В Великобритании началась особая культурная программа — на нескольких фестивалях показывают украинское кино в рамках проекта «Украина на экране».
Главные тезисы
- Проект «Украина на экране» стартовал в Великобритании, где на фестивалях показывается украинское кино, такие как «Земля», «Тени забытых предков» и другие.
- Инициатива является совместным проектом Brighton Cinecity и Dowzhenko Centre с поддержкой программы UK/UA Creative Partnerships.
- Проект призван почтить украинское кино и выразить солидарность с Украиной в сложное время.
- Украинский кинематограф представлен такими произведениями, как «Киевские фрески», «Редакция», «Цветы Украины» и другие.
Проект «Украина на экране»: что известно
Это совместный проект Brighton Cinecity и Dowzhenko Centre, организованный при поддержке программы UK/UA Creative Partnerships, разработанной Британской Радой в Украине и Ukrainian Institute — Украинский институт.
Кинофестивали в Брайтоне, Лидсе и Корнуолле объединили усилия, чтобы почтить прошлое и настоящее украинского кинематографа и выразить свою солидарность с Украиной в это сложное время.
Программа показов:
"Земля", режиссер Александр Довженко;
«Тени забытых предков», режиссер Сергей Параджанов;
"Киевские фрески", режиссер Сергей Параджанов;
«Ты — Космос», режиссер Павел Остриков (при поддержке Госкино);
"Редакция", режиссер Роман Бондарчук (при поддержке Госкино);
«Цветы Украины», режиссер Аделина Борец;
блоки короткого метра от Kyiv International Short Film Festival.
Полная программа по ссылке.
Бенюк получил награду Calella Film Festival
Актер Богдан Бенюк получил награду за лучшую мужскую роль испанского фестиваля Calella Film Festival. Отметили его работу в фильме "Мой карпатский дедушка" режиссера Зазы Буадзе.
Об этом 11 ноября сообщает Госкино.
Сам Бенюк в видеообращение для фестиваля поблагодарил за награду и выразил благодарность народу Испании за поддержку Украины.
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