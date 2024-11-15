В Британии стартовал проект "Украина на экране"

В Великобритании началась особая культурная программа — на нескольких фестивалях показывают украинское кино в рамках проекта «Украина на экране».

Проект «Украина на экране»: что известно

Это совместный проект Brighton Cinecity и Dowzhenko Centre, организованный при поддержке программы UK/UA Creative Partnerships, разработанной Британской Радой в Украине и Ukrainian Institute — Украинский институт.

Кинофестивали в Брайтоне, Лидсе и Корнуолле объединили усилия, чтобы почтить прошлое и настоящее украинского кинематографа и выразить свою солидарность с Украиной в это сложное время.

"Украина на экране"

Программа показов:

"Земля", режиссер Александр Довженко;

«Тени забытых предков», режиссер Сергей Параджанов;

"Киевские фрески", режиссер Сергей Параджанов;

«Ты — Космос», режиссер Павел Остриков (при поддержке Госкино);

"Редакция", режиссер Роман Бондарчук (при поддержке Госкино);

«Цветы Украины», режиссер Аделина Борец;

блоки короткого метра от Kyiv International Short Film Festival.

Полная программа по ссылке.

Бенюк получил награду Calella Film Festival

Актер Богдан Бенюк получил награду за лучшую мужскую роль испанского фестиваля Calella Film Festival. Отметили его работу в фильме "Мой карпатский дедушка" режиссера Зазы Буадзе.

Об этом 11 ноября сообщает Госкино.

Поздравляем творческую группу с наградой! Это заслуженное признание таланта и мастерства актера, сумевшего передать глубину и душу своего персонажа. Поделиться

Сам Бенюк в видеообращение для фестиваля поблагодарил за награду и выразил благодарность народу Испании за поддержку Украины.