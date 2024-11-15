У Британії стартував проєкт "Україна на екрані"

У Великій Британії розпочалася особлива культурна програма — одразу на декількох фестивалях показують українське кіно у межах проєкту «Україна на екрані».

Проєкт «Україна на екрані»: що відомо

Це спільний проєкт Brighton Cinecity та Dovzhenko Centre, організований за підтримки програми UK/UA Creative Partnerships, розробленої Британською Радою в Україні та Ukrainian Institute — Український інститут.

Кінофестивалі в Брайтоні, Лідсі та Корнуоллі об'єднали зусилля, щоб вшанувати минуле та сучасне українського кінематографа й висловити свою солідарність з Україною у цей складний час.

“Україна на екрані”

Програма показів:

«Земля», режисер Олександр Довженко;

«Тіні забутих предків», режисер Сергій Параджанов;

«Київські фрески», режисер Сергій Параджанов;

«Ти — Космос», режисер Павло Остріков (за підтримки Держкіно);

«Редакція», режисер Роман Бондарчук (за підтримки Держкіно);

«Квіти України», режисерка Аделіна Борец;

блоки короткого метру від Kyiv International Short Film Festival.

Повна програма за посиланням.

Бенюк отримав нагороду Calella Film Festival

Актор Богдан Бенюк отримав нагороду за найкращу чоловічу роль іспанського фестивалю Calella Film Festival. Відзначили його роботу у фільмі "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе.

Про це 11 листопада повідомляє Держкіно.

Вітаємо творчу групу з нагородою! Це заслужене визнання таланту та майстерності актора, який зумів передати глибину та душу свого персонажа. Поширити

Сам Бенюк у відеозвернення для фестивалю подякував за нагороду та висловив вдячність народу Іспанії за підтримку України.