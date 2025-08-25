В Британии в течение трех лет произошло более 70 диверсий с "российским следом"

Более 70 диверсионных атак, совершенных в Великобритании после 2022 года, были связаны с Россией, сообщают британские медиа со ссылкой на представителей европейских исследований.

Россия провела в Британии более 70 диверсий за 2022-2025 годы

Кремль использует новую тактику — вербует подростков и молодых мужчин через соцсети, превращая их в исполнителей поджогов и взрывов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Из-за массовых высылок из Британии российских разведчиков после отравления Сергея Скрипача в 2018 году РФ потеряла кадровую агентуру, поэтому Кремль перешел к более гибкой модели. Поделиться

Объекты атак — склады, логистические хабы, телекоммуникационные узлы и бизнесы, в том числе помогающие Украине. Цель — экономические потери, срыв поставок и создание атмосферы уязвимости тылов Европы.

Такие действия являются формой государственного терроризма через частных исполнителей.