Более 70 диверсионных атак, совершенных в Великобритании после 2022 года, были связаны с Россией, сообщают британские медиа со ссылкой на представителей европейских исследований.
Главные тезисы
- Более 70 диверсионных атак, произошедших в Великобритании после 2022 года, были связаны с Россией, используя новую тактику вербовки подростков и молодых мужчин через соцсети.
- Цель действий России — нанесение экономических убытков, срыв поставок и создание уязвимости тылов Европы через проведение диверсий.
- Использование неопытных исполнителей при поджогах и взрывах повышает риск возникновения массовых жертв в окружении жилых кварталов и складов.
Россия провела в Британии более 70 диверсий за 2022-2025 годы
Кремль использует новую тактику — вербует подростков и молодых мужчин через соцсети, превращая их в исполнителей поджогов и взрывов.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Объекты атак — склады, логистические хабы, телекоммуникационные узлы и бизнесы, в том числе помогающие Украине. Цель — экономические потери, срыв поставок и создание атмосферы уязвимости тылов Европы.
Такие действия являются формой государственного терроризма через частных исполнителей.
Европейские спецслужбы предостерегают, что новая тактика российских диверсий более опасна: неподготовленные исполнители часто действуют рядом с жилыми кварталами и складами, пытаются собирать самодельные взрывные устройства без понимания базовых правил безопасности, тем самым увеличивая риск массовых жертв.
