У Британії протягом трьох років відбулося понад 70 диверсій з "російським слідом"
Центр протидії дезінформації
Британія
Понад 70 диверсійних атак, здійснених у Великій Британії після 2022 року, були пов'язані з Росією, повідомляють британські медіа з посиланням на представників європейських розвідок.

Головні тези:

  • Понад 70 диверсійних атак у Великій Британії пов'язані з Росією за останні три роки.
  • Кремль використовує нову тактику, вербуючи підлітків і молодих чоловіків через соцмережі для виконання підпалів та вибухів.
  • Мета дій Росії — економічні втрати, зрив постачань та створення вразливості тилів Європи.

Росія провела у Британії понад 70 диверсій за 2022-2025 роки

Кремль використовує нову тактику — вербує підлітків і молодих чоловіків через соцмережі, перетворюючи їх на виконавців підпалів і вибухів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Через масові висилки з Британії російських розвідників після отруєння Сергія Скрипаля у 2018 році РФ втратила кадрову агентуру, тому Кремль перейшов до більш гнучкої моделі.

Об'єкти атак — склади, логістичні хаби, телекомунікаційні вузли й бізнеси, зокрема ті, що допомагають Україні. Мета — економічні втрати, зрив постачань і створення атмосфери вразливості тилів Європи.

Такі дії є формою державного тероризму через приватних виконавців.

Європейські спецслужби застерігають, що нова тактика російських диверсій є більш небезпечною: непідготовлені виконавці часто діють поруч із житловими кварталами та складами, намагаються збирати саморобні вибухові пристрої без розуміння базових правил безпеки, тим самим збільшуючи ризик масових жертв.

