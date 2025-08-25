У Британії протягом трьох років відбулося понад 70 диверсій з "російським слідом"

Понад 70 диверсійних атак, здійснених у Великій Британії після 2022 року, були пов'язані з Росією, повідомляють британські медіа з посиланням на представників європейських розвідок.

Росія провела у Британії понад 70 диверсій за 2022-2025 роки

Кремль використовує нову тактику — вербує підлітків і молодих чоловіків через соцмережі, перетворюючи їх на виконавців підпалів і вибухів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Через масові висилки з Британії російських розвідників після отруєння Сергія Скрипаля у 2018 році РФ втратила кадрову агентуру, тому Кремль перейшов до більш гнучкої моделі. Поширити

Об'єкти атак — склади, логістичні хаби, телекомунікаційні вузли й бізнеси, зокрема ті, що допомагають Україні. Мета — економічні втрати, зрив постачань і створення атмосфери вразливості тилів Європи.

Такі дії є формою державного тероризму через приватних виконавців.