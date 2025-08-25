У Британії протягом трьох років відбулося понад 70 диверсій з "російським слідом"

Понад 70 диверсійних атак, здійснених у Великій Британії після 2022 року, були пов'язані з Росією, повідомляють британські медіа з посиланням на представників європейських розвідок.
Головні тези:
- Понад 70 диверсійних атак у Великій Британії пов'язані з Росією за останні три роки.
- Кремль використовує нову тактику, вербуючи підлітків і молодих чоловіків через соцмережі для виконання підпалів та вибухів.
- Мета дій Росії — економічні втрати, зрив постачань та створення вразливості тилів Європи.
Росія провела у Британії понад 70 диверсій за 2022-2025 роки
Кремль використовує нову тактику — вербує підлітків і молодих чоловіків через соцмережі, перетворюючи їх на виконавців підпалів і вибухів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Об'єкти атак — склади, логістичні хаби, телекомунікаційні вузли й бізнеси, зокрема ті, що допомагають Україні. Мета — економічні втрати, зрив постачань і створення атмосфери вразливості тилів Європи.
Такі дії є формою державного тероризму через приватних виконавців.
Європейські спецслужби застерігають, що нова тактика російських диверсій є більш небезпечною: непідготовлені виконавці часто діють поруч із житловими кварталами та складами, намагаються збирати саморобні вибухові пристрої без розуміння базових правил безпеки, тим самим збільшуючи ризик масових жертв.
