В Британии заявили о начале Третьей мировой войны и признали роковую проблему

Британский парламентарий Иен Дункан Смит убежден, что Третья мировая война уже началась, однако международное сообщество продолжает игнорировать этот факт.
Главные тезисы
- В мире формируется новая "ось зла" с тоталитарными государствами, поддерживающими агрессию России.
- Запад отступает перед автократиями, а бездействие мировых лидеров создает новые проблемы.
- Китай играет ключевую роль в этой истории.
Запад уже находится в состоянии войны с "осью зла"
После вторжения РФ в Украину вокруг страны-агрессорки сформировалась группа тоталитарных государств, а именно Китай, Северная Корея и Иран.
Кроме того, увеличивается список тоталитарных попутчиков от Сирии и Мьянмы до некоторых стран Персидского залива и значительного количества африканских государств.
Иен Дункан Смит обращает внимание на то, что новая "ось зла" растет у всех на глазах, однако международное сообщество делает вид, что не замечает этот процесс.
По словам британского парламентария, Запад де-факто уже оказался в состоянии войны с Россией и ее союзниками, однако делает очень мало, чтобы в ней победить.
Запад собственноручно воспитал для себя мощного врага
Он также добавил, что в этой истории именно Китай играет решающую роль.
Британский политик напоминает, что западные правительства массово стимулировали экономику этой страны и, как следствие, начали полностью зависеть от КНР.
В последние десятилетия Китай превратился в мощного монстра, которого больше невозможно контролировать.
Более того, он активно углубляет свое сотрудничество с РФ.
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