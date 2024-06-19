В Британии заявили о начале Третьей мировой войны и признали роковую проблему

Британский парламентарий Иен Дункан Смит убежден, что Третья мировая война уже началась, однако международное сообщество продолжает игнорировать этот факт.

Запад уже находится в состоянии войны с "осью зла"

После вторжения РФ в Украину вокруг страны-агрессорки сформировалась группа тоталитарных государств, а именно Китай, Северная Корея и Иран.

Кроме того, увеличивается список тоталитарных попутчиков от Сирии и Мьянмы до некоторых стран Персидского залива и значительного количества африканских государств.

Каждая из этих стран уже имеет список обвинений в жестокости, вызывающей ужас. Преступления России, конечно, хорошо известны, многие из них совершены в рамках стремления Владимира Путина восстановить границы бывшего Советского Союза. После того, как Кремлю сошла с рук его агрессивная война против Грузии в 2008 году, за незаконной аннексией Крыма в 2014 году последовало жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину в 2022 году. Поделиться

Иен Дункан Смит обращает внимание на то, что новая "ось зла" растет у всех на глазах, однако международное сообщество делает вид, что не замечает этот процесс.

По словам британского парламентария, Запад де-факто уже оказался в состоянии войны с Россией и ее союзниками, однако делает очень мало, чтобы в ней победить.

Запад собственноручно воспитал для себя мощного врага

Суворая реальность заключается в том, что мы проигрываем, даже не осознавая этого. После окончания «холодной войны» демократия постепенно отступает. Сейчас, впервые за многие годы, большим количеством независимых государств управляют автократии, — отмечает Иен Дункан Смит. Поделиться

Он также добавил, что в этой истории именно Китай играет решающую роль.

Британский политик напоминает, что западные правительства массово стимулировали экономику этой страны и, как следствие, начали полностью зависеть от КНР.

В последние десятилетия Китай превратился в мощного монстра, которого больше невозможно контролировать.

Более того, он активно углубляет свое сотрудничество с РФ.