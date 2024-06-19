У Британії заявили про початок Третьої світової війни та визнали фатальну проблему

Британський парламентар Ієн Дункан Сміт переконаний у тому, що Третя світова війна уже розпочалася, однак міжнародна спільнота продовжує ігнорувати цей факт.
Головні тези:
- У світі формується нова “вісь зла” з тоталітарними державами, які підтримують агресію Росії.
- Захід відступає перед автократіями, а бездіяльність світових лідерів створює нові проблеми.
- Китай відіграє ключову роль у цій історії.
Захід уже знаходиться у стані війни з “віссю зла”
Після вторгнення РФ в Україну навколо країни-агресорки сформувалася група тоталітарних держав, а саме Китай, Північна Корея та Іран.
Окрім того, збільшується список тоталітарних попутників — від Сирії та М'янми до деяких країн Перської затоки і значної кількості африканських держав.
Ієн Дункан Сміт звертає увагу на те, що нова “вісь зла” зростає у всіх на очах, однак міжнародна спільнота вдає, що не помічає цей процес.
За словами британського парламентаря, Захід де-факто уже опинився у стані війни з Росією та її союзниками, однак робить вкрай мало, щоб в ній перемогти.
Захід власноруч виховав для себе потужного ворога
Він також додав, що у цій історії саме Китай відіграє вирішальну роль
Британський політик нагадує, що західні уряди масово стимулювали економіку цієї країни і, як наслідок, стали повністю залежними від КНР.
Протягом останніх десятиліть Китай перетворився на потужного монстра, якого більше неможливо контролювати.
Найгіршим є те, що він активно поглиблює свою співпрацю з РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-