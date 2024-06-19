Британський парламентар Ієн Дункан Сміт переконаний у тому, що Третя світова війна уже розпочалася, однак міжнародна спільнота продовжує ігнорувати цей факт.

Захід уже знаходиться у стані війни з “віссю зла”

Після вторгнення РФ в Україну навколо країни-агресорки сформувалася група тоталітарних держав, а саме Китай, Північна Корея та Іран.

Окрім того, збільшується список тоталітарних попутників — від Сирії та М'янми до деяких країн Перської затоки і значної кількості африканських держав.

Кожна з цих країн вже має сп, багато з них скоєні в рамках прагнення Володимира Путіна відновити кордони колишнього Радянського Союзу. Після того, як Кремлю зійшла з рук його агресивна війна проти Грузії в 2008 році, за незаконною анексією Криму в 2014 році послідувало жорстоке і неспровоковане вторгнення в Україну в 2022 році. Поширити

Ієн Дункан Сміт звертає увагу на те, що нова “вісь зла” зростає у всіх на очах, однак міжнародна спільнота вдає, що не помічає цей процес.

За словами британського парламентаря, Захід де-факто уже опинився у стані війни з Росією та її союзниками, однак робить вкрай мало, щоб в ній перемогти.

Захід власноруч виховав для себе потужного ворога

Сувора реальність полягає в тому, що ми програємо, навіть не усвідомлюючи цього. Після закінчення холодної війни демократія поступово відступає. Зараз, вперше за багато років, більшою кількістю незалежних держав керують автократії, — наголошує Ієн Дункан Сміт. Поширити

Він також додав, що у цій історії саме Китай відіграє вирішальну роль

Британський політик нагадує, що західні уряди масово стимулювали економіку цієї країни і, як наслідок, стали повністю залежними від КНР.

Протягом останніх десятиліть Китай перетворився на потужного монстра, якого більше неможливо контролювати.

Найгіршим є те, що він активно поглиблює свою співпрацю з РФ.