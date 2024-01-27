В Британской разведке назвали главный приоритет для армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

В Британской разведке назвали главный приоритет для армии РФ на фронте

Минобороны Британии
Армия
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Авдеевка остается приоритетом для российских террористов. Оккупанты осуществляют трехстороннее наступление, чтобы окружить город.

Разведка Британии проанализировала ситуации у Авдеевки

Согласно оценкам, главным приоритетом для врага остается Авдеевка. Враг совершает трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности, ведут бои в окрестностях восточного квартала Авдеевки.

В то же время враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике благодаря ударам украинских беспилотников.

По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные тоннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года, отмечает разведка.

Украинские контратаки сдерживают врага от дальнейшего продвижения в глубь города. Поскольку основной маршрут поставки остается неприкосновенным, а украинские силы проводят локальные контратаки, вероятно город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.

Какая ситуация на юге и востоке

На Купянском направлении Силами обороны отражены 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака окупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны отразили 4 российских штурма позиций украинских войск.

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