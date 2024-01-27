У Британській розвідці назвали головний пріоритет для армії РФ на фронті

Розвідка Британії проаналізувала ситуації біля Авдіївки

Згідно з оцінками, головним пріоритетом для ворога залишається Авдіївка. Ворог здійснює тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня й півночі. Зокрема ведуть бої на околицях східного кварталах Авдіївки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 January 2024.



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Водночас ворог зазнав значних втрати у живій силі й бронетехніці завдяки ударам українських безпілотників.

За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року, — відзначає розвідка. Поширити

Українські контратаки стримують ворога від подальшого просування вглиб міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.

Яка ситуація на півдні та сході

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони відбили 4 російські штурми позицій українських військ.