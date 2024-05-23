В республике Бурятия продолжают бороться с пылающим в лесу масштабным пожаром.

Лесной пожар в Бурятии бушует недалеко от населенных пунктов

Лесной пожар бушует в девяти километрах от населенных пунктов.

По словам очевидцев, огонь распространяется в считанные секунды.

Представители власти страны-агрессорки просят гражданское население помочь с гашением пламени, ведь спасатели сами не справляются.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что с масштабным пожаром в лесах борются 133 человека.

К тушению пожара привлекли также вертолет Ми-8, 89 специалистов авиалесохраны и 28 человек по лесной охране.

В России все чаще горят предприятия

Согласно данным украинских журналистов, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

С помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.

В Новороссийске РФ разразился пожар на подстанции "Кирилловская". В результате более 20 тыс жителей остались без электричества.

Оккупационные власти города сообщили, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов.

НПЗ в Туапсе на территории Краснодарского края срочно остановил работу после атаки украинских дронов. На НПЗ, принадлежащем корпорации "Роснефть", после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар, который удалось потушить.