В республике Бурятия продолжают бороться с пылающим в лесу масштабным пожаром.
Лесной пожар в Бурятии бушует недалеко от населенных пунктов
Лесной пожар бушует в девяти километрах от населенных пунктов.
По словам очевидцев, огонь распространяется в считанные секунды.
Представители власти страны-агрессорки просят гражданское население помочь с гашением пламени, ведь спасатели сами не справляются.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что с масштабным пожаром в лесах борются 133 человека.
К тушению пожара привлекли также вертолет Ми-8, 89 специалистов авиалесохраны и 28 человек по лесной охране.
В России все чаще горят предприятия
Согласно данным украинских журналистов, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
С помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.
В Новороссийске РФ разразился пожар на подстанции "Кирилловская". В результате более 20 тыс жителей остались без электричества.
Оккупационные власти города сообщили, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов.
НПЗ в Туапсе на территории Краснодарского края срочно остановил работу после атаки украинских дронов. На НПЗ, принадлежащем корпорации "Роснефть", после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар, который удалось потушить.
После атаки дронов вспыхнул масштабный пожар, который удалось потушить.
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