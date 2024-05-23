У республіці Бурятія продовжують боротися з масштабною пожежею, що палає в лісі.

Лісова пожежа в Бурятії вирує неподалік населених пунктів

Лісова пожежа вирує за дев'ять кілометрів від населених пунктів.

За словами очевидців, вогонь поширюється за лічені секунди.

Представники влади країни–агресорки просять цивільне населення допомогти з гасінням полум'я, адже рятувальники самі не справляються.

Глава Бурятії Олексій Циденов заявив, що з масштабною пожежею в лісах борються 133 особи.

До гасіння пожежі залучили також вертоліт Мі-8, 89 фахівців авіалісоохорони та 28 осіб з лісової охорони.

У Росії все частіше горять підприємства

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